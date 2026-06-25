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Operacja pod fałszywą flagą? Sikorski: Musimy dać Putinowi do zrozumienia, że wiemy, co planuje

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 21:06
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Szef MSZ Radosław Sikorski
Szef MSZ Radosław Sikorski/Shutterstock
Radosław Sikorski w wywiadzie dla CBS News ostrzega przed rosyjskimi prowokacjami. Szef polskiej dyplomacji nie wyklucza, że Moskwa może przeprowadzić operację pod fałszywą flagą, by stworzyć pretekst do ataku na kraj NATO. Sikorski ocenia również obecną sytuację na froncie, podkreśla kluczową rolę Polski w logistyce pomocy dla Ukrainy i apeluje o jedność w obliczu rosyjskiego zagrożenia, mimo historycznych sporów między Warszawą a Kijowem.

Radosław Sikorski nie wyklucza, że Rosja przeprowadzi operację pod fałszywą flagą. Celem takiego działania może być stworzenie pretekstu do ataku na jedno z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Szef polskiej dyplomacji podkreśla, że Rosjanie mogą zaatakować własne terytorium, by oskarżyć o to kraje NATO.

Sikorski jasno komunikuje stanowisko Polski: Musimy dać Putinowi do zrozumienia, że wiemy, co planuje i nie damy się na to nabrać. Szef MSZ zapewnia, że NATO obroni każdy centymetr swojego terytorium.

Sytuacja na froncie: Rosja traci inicjatywę

Wicepremier ocenia, że ukraiński opór skutecznie wyczerpał rosyjskie zasoby. Rosja nie posiada dominacji w powietrzu nad Ukrainą, mimo że nadal używa rakiet i dronów. Zdaniem Sikorskiego, Ukraina wygrała w rejonie Morza Czarnego, a wojna lądowa znajduje się w martwym punkcie.

Wygląda na to, że faza, w której Rosja miała inicjatywę, dobiegła końca – mówi szef polskiej dyplomacji. Polska pozostaje kluczowym graczem w logistyce pomocy: aż 90 proc. zagranicznych dostaw wojskowych dla Kijowa przechodzi przez polską granicę.

"Brzmi jak zapowiedź prowokacji". Radosław Sikorski ostrzega po groźbach Putina
"Brzmi jak zapowiedź prowokacji". Radosław Sikorski ostrzega po groźbach Putina

Sikorski komentuje spór Polski i Ukrainy

Radosław Sikorski odnosi się również do ostatnich napięć w relacjach polsko-ukraińskich, wywołanych sporami o historię i interpretację działań UPA. Szef MSZ apeluje o wyjście poza te podziały.

Nie chodzi o to, żeby ludzie rzucali się sobie w ramiona. Chodzi o podjęcie decyzji, by nie powtarzać złych rzeczy i znaleźć lepszą wspólną przyszłość – wyjaśnia Sikorski. Wicepremier ostrzega, że Polska i Ukraina nie powinny pozwolić Władimirowi Putinowi na wykorzystywanie naszych nieporozumień do celów propagandowych.

Co z negocjacjami pokojowymi?

W kwestii przyszłych rozmów pokojowych, Radosław Sikorski popiera bezpośredni dialog między stronami konfliktu. Jego zdaniem, prezydenci Wołodymyr Zełenski i Władimir Putin powinni negocjować bez udziału stron trzecich.

Sikorski zaznacza, że Europa nie zachowuje neutralności w tym sporze, ponieważ stoi po stronie ofiary agresji. Podkreśla, że jeśli Putin zechce zawieszenia broni lub porozumienia pokojowego, to znajdzie odpowiedni numer do ukraińskiego prezydenta.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRadosław SikorskiRosja
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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