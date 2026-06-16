Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosja jest gotowa na rozmowy pokojowe? Wymowny głos z niemieckiego rządu

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 15:14
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Rosja jest gotowa na rozmowy pokojowe? Wymowny głos z niemieckiego rządu
Rosja jest gotowa na rozmowy pokojowe? Wymowny głos z niemieckiego rządu/shutterstock
Rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą mogą rozpocząć się jeszcze tego lata – ocenił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadephul. Jego zdaniem pojawiają się sygnały, że rosyjski przywódca Władimir Putin może być gotowy do poważnego rozważenia takiego scenariusza.

Rozmowy pokojowe z Putinem? "Jest teraz szansa"

- Jest teraz szansa, wydaję mi się, na rozpoczęcie rozmów w lecie - oświadczył Wadephul w telewizji RTL. Jak zaznaczył, obecnie ani Ukraina ani Rosja nie mają przewagi na froncie.

Według niemieckiego ministra Putin „może być na etapie, w którym poważnie rozważa” rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

Spotkanie w czasie szczytu G7

Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek podczas szczytu G7 we francuskim Evian z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump powiedział, że Rosja powinna „zawrzeć umowę” z Ukrainą.

Zełenski zaznaczył, że przywódcy G7 są zgodni, iż Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny, gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo. - Przede wszystkim Putin nie chce skończyć, ale trzeba go do tego zmusić — głównie poprzez sankcje, o czym mówiły wszystkie kraje, Kanada, Wielka Brytania. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebuje Ukraina - dodał.

Pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą

Na początku czerwca brytyjski premier Keir Starmer gościł w weekend w Londynie kanclerza Niemiec Friedricha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i Zełenskiego. Przywódcy przedstawili pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UkrainaNiemcywojna w UkrainieWładimir Putin
Powiązane
Operacja USA w Iranie
Sensacyjne doniesienia o tajnym wywożeniu ropy. "USA użyły tych samych trików, co Rosja"
Anton Hofreiter
Niemiecki polityk nie ma wątpliwości. "Rozmowy nie powinny odbywać się bez premiera Tuska"
Donald Trump
Niemieckie media nie zostawiły suchej nitki na Trumpie. "Totalna porażka, 1:0 dla Iranu"
oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosja jest gotowa na rozmowy pokojowe? Wymowny głos z niemieckiego rządu »
Zobacz
|
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium przepięknie obsypie się kwiatami
Już 1 łyżka dodana do podlewania anturium sprawi, że roślina obsypie się przepięknymi kwiatami
Quiz z seriali PRL
Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 zdobędą nieliczni
Quiz z polskich seriali
Quiz. Dopasuj postać do polskiego serialu. 25/25 zdobędą tylko mistrzowie
"Kontyngent"
Jeden z najlepszych seriali wojennych ostatnich lat. To już ostatni odcinek
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to mistrz. Na 6. pytaniu odpada większość
Quiz z wiedzy ogólnej. Tylko mistrz odpowie 10/10. Dasz radę?
Quiz z wiedzy ogólnej. Tylko mistrz odpowie 10/10. Dasz radę?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj