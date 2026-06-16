Rosja jest gotowa na rozmowy pokojowe? Wymowny głos z niemieckiego rządu

Rozmowy pokojowe z Putinem? "Jest teraz szansa"

- Jest teraz szansa, wydaję mi się, na rozpoczęcie rozmów w lecie - oświadczył Wadephul w telewizji RTL. Jak zaznaczył, obecnie ani Ukraina ani Rosja nie mają przewagi na froncie.

Według niemieckiego ministra Putin „może być na etapie, w którym poważnie rozważa” rozpoczęcie negocjacji pokojowych.

Spotkanie w czasie szczytu G7

Prezydent USA Donald Trump spotkał się we wtorek podczas szczytu G7 we francuskim Evian z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Trump powiedział, że Rosja powinna „zawrzeć umowę” z Ukrainą.

Zełenski zaznaczył, że przywódcy G7 są zgodni, iż Rosja nie wykazuje woli zakończenia wojny, gra na zwłokę i liczy na zwycięstwo. - Przede wszystkim Putin nie chce skończyć, ale trzeba go do tego zmusić — głównie poprzez sankcje, o czym mówiły wszystkie kraje, Kanada, Wielka Brytania. Rozmawialiśmy o tym, czego potrzebuje Ukraina - dodał.

Pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą

Na początku czerwca brytyjski premier Keir Starmer gościł w weekend w Londynie kanclerza Niemiec Friedricha Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i Zełenskiego. Przywódcy przedstawili pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.