Dziennik Gazeta Prawana logo

Rosyjskie myśliwce przechwycone nad Bałtykiem. Szef MON mówi o "agresywnej obserwacji"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
40 minut temu
[aktualizacja 19 minut temu]
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Rosyjskie bombowce Su-30sm
Rosyjskie bombowce Su-30sm/shutterstock
Polska para dyżurna z Malborka oraz szwedzkie myśliwce skutecznie udaremniły agresywną obserwację prowadzona przez rosyjskie lotnictwo. Rosjanie próbowali śledzić polskie ćwiczenia obrony powietrznej nad Bałtykiem. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdza: sytuacja była pod kontrolą, a rosyjskie maszyny nie naruszyły polskiej granicy.

Rosyjskie samoloty Su-30SM2 wystartowały z obwodu królewieckiego, aby śledzić przebieg polskich ćwiczeń wojskowych. Ćwiczenia te obejmowały zgrywanie systemów obrony powietrznej, co wyraźnie przyciągnęło uwagę rosyjskiego lotnictwa. Wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz, określił działania Rosjan mianem "agresywnej obserwacji".

Reakcja polskich i szwedzkich sił

Reakcja sił NATO była natychmiastowa. Polscy piloci poderwali parę dyżurną myśliwców z 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Polskie maszyny skutecznie przechwyciły rosyjskie odrzutowce nad wodami Bałtyku. W operacji wzięła udział także szwedzka para myśliwców. Lotnicy ze Szwecji aktywnie eskortowali rosyjskie maszyny, dbając o to, by bezpiecznie oddaliły się od obszaru ćwiczeń.

Szef MON podkreśla, że rosyjskie samoloty nie stanowiły bezpośredniego zagrożenia dla terytorium Polski. Maszyny nie zbliżyły się do polskiej przestrzeni powietrznej, zachowując bezpieczny dystans od granicy.

Rosyjski samolot blisko Ustki. Polska poderwała myśliwce
Rosyjski samolot blisko Ustki. Polska poderwała myśliwce
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszBałtykMONrosyjskie samoloty
Powiązane
Ewelina Pałgan-Witek
Współpracowali z rosyjską FSB przeciwko Polsce. Jest wyrok sądu w Sosnowcu
Paweł Wojtunik
Rosyjskie ślady wokół wielkiej inwestycji Orlenu. Sprawa trafiła do ABW
Temporary
Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce
oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosyjskie myśliwce przechwycone nad Bałtykiem. Szef MON mówi o "agresywnej obserwacji" »
Zobacz
|
Creative,Collage,Including,Various,Elements:,Brain,With,Crown,,Head,With
QUIZ z wiedzy ogólnej. Szare komórki zapłoną. Pytania z teleturniejów i krzyżówek. 9/9 tylko dla erudytów
Świeczka
Nie żyje gwiazda telewizji czasów PRL. Za rolę Pi kochały ją miliony widzów
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Męska dłoń trzymająca pistolet dystrybutora z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny 95 E10 do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 15 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Znani przed studiem DDTVN (13.12)
Dziennikarz TVN-u już po operacji. Pokazał się z chodzikiem
quiz dziewczyna
Quiz ortograficzny. Nawet 6/10 to poświadczenie mistrzostwa
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj