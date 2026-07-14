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Rosyjski samolot blisko Ustki. Polska poderwała myśliwce

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:15
[aktualizacja dzisiaj, 14:31]
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Rosyjski samolot blisko Ustki. Polska poderwała myśliwce/PAP
"Nad wodami międzynarodowymi doszło do przechwycenia przez naszą parę dyżurną rosyjskiego samolotu" - zakomunikował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że Rosja stanowi "największe zagrożenie dla NATO".

Polska poderwała myśliwce. Oświadczenie szefa MON

Kosiniak-Kamysz wskazał, że przechwycony rosyjski samolot to rozpoznawczy Ił-20. Miał się znajdować około 30 km od Ustki. 

Dzisiaj po godzinie 12 nad wodami Bałtyku, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Po sygnałach, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji - powiedział minister obrony narodowej.

"Pierwsza od dłuższego czasu próba zbliżenia się do granicy"

To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, aby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej - powiedział wicepremier.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Polskamyśliwcerosyjski samolot
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Weronika Papiernik
Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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