Polska poderwała myśliwce. Oświadczenie szefa MON

Kosiniak-Kamysz wskazał, że przechwycony rosyjski samolot to rozpoznawczy Ił-20. Miał się znajdować około 30 km od Ustki.

Dzisiaj po godzinie 12 nad wodami Bałtyku, około 30 km od Ustki, nad wodami międzynarodowymi, doszło do przechwycenia przez parę dyżurną naszych samolotów bojowych rosyjskiego samolotu rozpoznawczego Ił-20. Po sygnałach, że powinien opuścić przestrzeń, samolot oddalił się w kierunku Rosji - powiedział minister obrony narodowej.

"Pierwsza od dłuższego czasu próba zbliżenia się do granicy"

To pierwsza od dłuższego czasu rosyjska próba zbliżenia się do naszej granicy morskiej po to, aby rozpoznawać nasze systemy obrony powietrznej - powiedział wicepremier.