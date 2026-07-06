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Zmasowany rosyjski atak na Kijów. Polska poderwała myśliwce

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 06:06
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Atak Rosji na Kijów/East News
"Co najmniej siedem osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku z powietrza na stolicę Ukrainy, Kijów" - poinformował w poniedziałek rano Tymur Tkaczenko, szef miejskiej administracji wojskowej. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało. że nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni.

Zmasowany rosyjski atak na Kijów

Już przed północą czasu miejscowego w stolicy Ukrainy słychać było potężne eksplozje. Wróg atakuje pociskami balistycznymi – napisał na Telegramie Tkaczenko.

W wyniku ataku, który Rosja przeprowadziła także z użyciem pocisków manewrujących oraz dronów i który - jak pisze agencja AP - trwał do godzin porannych, uszkodzonych lub zniszczonych zostało wiele budynków, w tym mieszkalnych. Według władz pod gruzami uwięzionych jest wielu ludzi. Trwają akcje ratownicze.

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To budynki mieszkalne. Miejsca, w których ludzie spali i prowadzili normalne życie – stwierdził Tkaczenko. Agencja dpa podała, że alarm powietrzny ogłoszono w niemal całym kraju.

Apel Zełenskiego

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł w niedzielę, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze.

Zełenski ponowił apel do zachodnich partnerów o wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej, w szczególności poprzez dostarczenie większej liczby pocisków Patriot.

Polska poderwała myśliwce

Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało w poniedziałek nad ranem o zakończeniu operacji lotnictwa wojskowego, które w nocy zostało poderwane w powietrze w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. "Nie odnotowano naruszeń polskiej przestrzeni" - podkreśliło Dowództwo w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Jak głosi komunikat, operowanie wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone. Uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.

Dowództwo podziękowało też za wsparcie sojusznikom z NATO, w tym z dowództwa Sił Powietrznych NATO Aircom, oraz Siłom Powietrznym Francji, których „samoloty pomagały dziś zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie”, a także Holenderskim Siłom Zbrojnym "za wsparcie systemami obrony powietrznej”.

"Wojsko Polskie na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej” - podkreśliło w komunikacie Dowództwo Operacyjne RSZ.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaKijówatak
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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