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Niepokojące doniesienia. Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 04:14
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Wołodymyr Zełenski
Wołodymyr Zełenski/East News
Co knuje Władimir Putin? Niepokojące doniesienia. "Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi, wskazującymi na to, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze" – poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Pojawiły się kolejne dane wywiadowcze wskazujące, że Rosjanie przygotowują nowy, zmasowany atak. To typowe dla Putina – tuż po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Rosja chce siać zło i zabijać ludzi. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski: Każda zwłoka partnerów Ukrainy zachęca Rosję

Prezydent zwrócił uwagę, że każda zwłoka partnerów Ukrainy w dostarczeniu pocisków do systemów Patriot dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej – oznacza utratę ludzkiego życia i zachęca Rosję do dalszego prowadzenia wojny.

"Świat dysponuje niezbędną liczbą i jakością środków obrony przeciwlotniczej – potrzebne są wasze decyzje, aby zapewnić rzeczywistą ochronę życia na Ukrainie. A przede wszystkim są to oczywiście decyzje Ameryki, decyzje silnych graczy w Europie i na świecie. Proszę, bądźcie aktywni w podejmowaniu decyzji i chrońcie życie" – stwierdził Zełenski.

Zełenski: Pociski do Patriotów nie są potrzebne w magazynach

Według prezydenta pociski do systemów Patriot nie są teraz potrzebne w magazynach, ale w dywizjonach Patriotów na Ukrainie.

Ostatni zmasowany atak Rosji na Kijów

W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy przekazała, że w wyniku ataku rosyjskiego w Kijowie zginęło 31 osób, a co najmniej 100 osób zostało rannych.

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Źródło PAP
Tematy: Rosjawojna w Ukrainiewołodymyr zełenskiatak Rosji na Ukrainę
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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