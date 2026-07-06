Niepokojące doniesienia. Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi

"Pojawiły się kolejne dane wywiadowcze wskazujące, że Rosjanie przygotowują nowy, zmasowany atak. To typowe dla Putina – tuż po Dniu Niepodległości Stanów Zjednoczonych i przed szczytem NATO w Ankarze. Rosja chce siać zło i zabijać ludzi. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo i zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego" – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Zełenski: Każda zwłoka partnerów Ukrainy zachęca Rosję

Prezydent zwrócił uwagę, że każda zwłoka partnerów Ukrainy w dostarczeniu pocisków do systemów Patriot dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej – oznacza utratę ludzkiego życia i zachęca Rosję do dalszego prowadzenia wojny.

"Świat dysponuje niezbędną liczbą i jakością środków obrony przeciwlotniczej – potrzebne są wasze decyzje, aby zapewnić rzeczywistą ochronę życia na Ukrainie. A przede wszystkim są to oczywiście decyzje Ameryki, decyzje silnych graczy w Europie i na świecie. Proszę, bądźcie aktywni w podejmowaniu decyzji i chrońcie życie" – stwierdził Zełenski.

Zełenski: Pociski do Patriotów nie są potrzebne w magazynach

Według prezydenta pociski do systemów Patriot nie są teraz potrzebne w magazynach, ale w dywizjonach Patriotów na Ukrainie.

Ostatni zmasowany atak Rosji na Kijów

W nocy ze środy na czwartek armia rosyjska przeprowadziła zmasowany atak na Kijów i obwód kijowski. Ukraińskie Siły Powietrzne podały, że rosyjskie wojska użyły do nocnych ataków na Ukrainę, a głównie na jej stolicę, 570 środków napadu powietrznego, w tym 74 rakiet i 496 dronów.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy przekazała, że w wyniku ataku rosyjskiego w Kijowie zginęło 31 osób, a co najmniej 100 osób zostało rannych.