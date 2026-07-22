Makabryczne zabójstwo dziennikarza. Przed śmiercią był okrutnie torturowany

Dziennikarz został zastrzelony
O makabrycznej zbrodni informują włoskie media. Według ich relacji Esposito został zastrzelony. Następnie jego ciało zostało podpalone. Przed śmiercią dziennikarz prawdopodobnie był torturowany. Wskazują na to liczne złamania kości. Morderstwo najpewniej było wcześniej zaplanowane.
Esposito zajmował się głównie piłką nożną
Zwęglone zwłoki mężczyzny odkryli strażacy, którzy zostali wezwani do pożaru, który wybuchł na miejscu zbrodni. Policja prowadzi śledztwo, ale na razie nie zdradza żadnych szczegółów dotyczących dochodzenia. W tej chwili nie wiadomo, co mogło być motywem tak makabrycznej zbrodni.
Esposito był dziennikarzem sportowym. Współpracował z prasą i telewizją. Głównie zajmował się tematyką piłkarską.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.