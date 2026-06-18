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Zabójstwo w Białej Podlaskiej. Premier podał ważne informacje o podejrzanym

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:53
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Donald Tusk
Donald Tusk o morderstwie w Białej Podlaskiej/PAP
W poniedziałek w Białej Podlaskiej na ulicy zastrzelono mężczyznę. Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że funkcjonariusze policji i ABW zatrzymali podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina.

"Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej zatrzymany przez lubelskich policjantów i ABW! Posługuje się gruzińskim paszportem. Służby pracują nad ustaleniem zleceniodawcy" - podał premier na portalu społecznościowym.

Podejrzany zatrzymany pod Warszawą

Rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie podinsp. Andrzej Fijołek poinformował, że podejrzewany został zatrzymany w czwartek rano pod Warszawą. "Zatrzymany posługuje się paszportem wystawionym na 36-letniego obywatela Gruzji. Będziemy ustalać jego pełną tożsamość. Trwają czynności z zatrzymanym" - powiedział podinsp. Fijołek. Dodał, że zatrzymania dokonali policjanci ze specjalnej grupy śledczej z KWP w Lublinie i policyjni kontrterroryści przy wsparciu funkcjonariuszy ABW.

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Siedem ram postrzałowych

Śledztwo w sprawie zabójstwa prowadziła Prokuratura Okręgowa w Lublinie, jednak w czwartek jej rzecznik prok. Marcin Kozak poinformował PAP, że postępowanie przejęła Prokuratura Krajowa. Według ustaleń do zabójstwa doszło w poniedziałek ok. godz. 9.30-9.45 na chodniku, na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Do ofiary podszedł nieznany dotąd mężczyzna, który oddał dwa strzały z broni krótkiej. Gdy pokrzywdzony upadł na ziemię, mężczyzna podszedł do niego i oddał jeszcze trzy strzały z bliskiej odległości. Oględziny zwłok wykazały łącznie siedem ran postrzałowych (w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców), dokładnie pięć ran wlotowych i dwie wylotowe.

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Tusk: to było zabójstwo polityczne

Zastrzelony mężczyzna to obywatel Federacji Rosyjskiej Robert K., który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skriepiecki. W środę Tusk mówił, że wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne, ale trzeba czekać "na dowody i bardziej konkretne przesłanki". Jego zdaniem, jeśli było to morderstwo na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym.

– To jest terroryzm państwowy – zaznaczył Tusk. (PAP)

pin/ ren/ joz/

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskmorderstwoBiała Podlaska
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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