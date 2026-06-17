Premier powiedział, że jeśli było to na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. "To jest terroryzm państwowy" - zaznaczył Donald Tusk.

Dotychczasowi zatrzymani zwolnieni z aresztu

Podkreślił, że służby będą się starały wyjaśnić wszystko, co jest możliwe do wyjaśnienia. - "Sprawa jest trudna. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka" - dodał. Premier przekazał, że dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo.

Priorytetowe śledztwo ws. zabójstwa Rosjanina

Prokuratura Okręgowa w Lublinie przejęła śledztwo, a policja prowadzi intensywną obławę za sprawcą. Służby, w tym ABW, traktują sprawę priorytetowo. Do tragedii doszło w poniedziałek rano, między godziną 9:30 a 9:45, na jednym z osiedli przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Marcin Kozak, do 44-letniego Roberta K. podszedł nieznany sprawca i oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła, napastnik podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny ciała wykazały łącznie siedem ran postrzałowych w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Śledczy zabezpieczyli na miejscu łuski oraz pocisk kalibru 9 mm.

Robert K. krytykował rosyjskie władze

Robert K., występujący pod pseudonimem Simon Skrepecki (pisownia zamienna: Siemion Skrepetski), był artystą znanym z ostrej krytyki władz Federacji Rosyjskiej. W swoich pracach tworzył m.in. karykatury Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Zaledwie dzień przed śmiercią, w niedzielę, artysta opublikował w mediach społecznościowych nagranie spod ambasady Rosji w Berlinie, na którym wrzucił rosyjską flagę do śmietnika. Mężczyzna mieszkał na stałe w Białej Podlaskiej.