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Premier o śmierci Rosjanina w Białej Podlaskiej. "To zabójstwo polityczne"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:40
[aktualizacja dzisiaj, 13:01]
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Donald Tusk
Donald Tusk o zabójstwie na zlecenie Rosji/PAP
W Białej Podlaskiej doszło do brutalnego zabójstwa 44-letniego Roberta K., znanego jako artysta Simon Skrepecki. Mężczyzna, który otwarcie krytykował władze Federacji Rosyjskiej, zginął od strzałów z broni palnej na jednym z osiedli. Jak powiedział premier Donald Tusk, wszystko wskazuje na to, że było to zabójstwo polityczne.

Premier powiedział, że jeśli było to na zlecenie Rosji, to jest to bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym. "To jest terroryzm państwowy" - zaznaczył Donald Tusk.

Dotychczasowi zatrzymani zwolnieni z aresztu

Podkreślił, że służby będą się starały wyjaśnić wszystko, co jest możliwe do wyjaśnienia. - "Sprawa jest trudna. Jak jest płatny zabójca, to niestety nie jest łatwo zidentyfikować takiego człowieka" - dodał. Premier przekazał, że dwaj zatrzymani w tej sprawie Białorusini zostali zwolnieni, ponieważ służby nie dysponują dowodami, że byli oni bezpośrednio zaangażowani w to zabójstwo.

Priorytetowe śledztwo ws. zabójstwa Rosjanina

Prokuratura Okręgowa w Lublinie przejęła śledztwo, a policja prowadzi intensywną obławę za sprawcą. Służby, w tym ABW, traktują sprawę priorytetowo. Do tragedii doszło w poniedziałek rano, między godziną 9:30 a 9:45, na jednym z osiedli przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Marcin Kozak, do 44-letniego Roberta K. podszedł nieznany sprawca i oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła, napastnik podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny ciała wykazały łącznie siedem ran postrzałowych w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Śledczy zabezpieczyli na miejscu łuski oraz pocisk kalibru 9 mm.

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Robert K. krytykował rosyjskie władze

Robert K., występujący pod pseudonimem Simon Skrepecki (pisownia zamienna: Siemion Skrepetski), był artystą znanym z ostrej krytyki władz Federacji Rosyjskiej. W swoich pracach tworzył m.in. karykatury Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Zaledwie dzień przed śmiercią, w niedzielę, artysta opublikował w mediach społecznościowych nagranie spod ambasady Rosji w Berlinie, na którym wrzucił rosyjską flagę do śmietnika. Mężczyzna mieszkał na stałe w Białej Podlaskiej.

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Źródło PAP
Tematy: premierzabójstwoBiała Podlaska
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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