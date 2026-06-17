Polacy za opieką naprzemienną? Wyraźny wynik nowego sondażu

Dziennik przywołuje wyniki sondażu zleconego przez Fundację Dobre Współrodzicielstwo i przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia w marcu br. na próbie ponad tysiąca dorosłych osób. Wynika z niego, że 67,4 proc. ankietowanych popiera pieczę współdzieloną jako podstawową formę opieki po rozstaniu rodziców, a 81,2 proc. Polaków uznaje izolowanie dziecka za istotny problem społeczny.

Większość Polaków popiera pieczę współdzieloną

Badani odpowiadali bardzo podobnie niezależnie od płci, wieku i faktu posiadania dzieci lub bycia osobami bezdzietnymi.

Sondaż wykazał także, że prawie 60 proc. respondentów uważa, że wspólne wychowanie dzieci po rozstaniu rodziców jest możliwe. Odmiennego zdania było 10,6 proc. pytanych.

Czy wspólne wychowanie po rozstaniu jest możliwe?

Wyniki mogą świadczyć o tym, że opinia publiczna popiera kierunek zmian, nad którymi obecnie pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości i posłowie – czytamy w „Rz”.

Dr Honorata Janik-Skowrońska, jedna z autorek raportu z badania, w rozmowie z „Rz” zaznacza, że tematem pieczy współdzielonej zajmuje się niemal od 20 lat. Z jej obserwacji wynika, że świadomość tej instytucji bardzo wzrosła, zarówno wśród rodziców, jak i sędziów. W przeszłości mało kto o niej słyszał, dziś orzeczenia o pieczy współdzielonej zaczynają być w sądach czymś normalnym.