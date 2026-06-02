Zmiana nawyków młodych. Mniej alkoholu i tradycyjnych papierosów, więcej nowych uzależnień

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 15:37
Młodzi ludzie coraz rzadziej piją alkohol i palą tradycyjne papierosy, za to chętniej sięgają po gry hazardowe i e-papierosy - wynika z badania „Młodzież 2025”, przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.

- Widzimy wyraźny wzrost nowych wyzwań - e-papierosów w szczególności oraz problemowego korzystania z internetu, hazardu czy też z gier. To, co obserwujemy, to rosnące zagrożenia w kontekście przemocy rówieśniczej, a także pogarszający się w dalszym ciągu stan zdrowia psychicznego młodzieży w tym wieku - zaznaczyła dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dr n. med. Bogusława Bukowska podczas wtorkowej konferencji prezentującej najważniejsze wyniki badania przeprowadzonego przez KCPU i Centrum Badania Opinii Społecznej.

Spadek palenia tradycyjnych papierosów wśród uczniów

Spadek używania tradycyjnych papierosów jest jednym z najbardziej widocznych w badaniu trendów. W 2025 r. regularne palenie zadeklarowało 6 proc. uczniów, podczas gdy w 2021 r. było to 20 proc. badanych. Obecnie młodzież zdecydowanie częściej sięga po e-papierosy - regularnie 32 proc. badanych, a w wyjątkowych sytuacjach - 16 proc.

Najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży jest alkohol, choć w porównaniu z badaniem z 2021 r. jego spożycie zmniejszyło się.

Trend spadkowy widoczny jest także w odniesieniu do narkotyków. Coraz więcej młodych osób nie wie, gdzie można kupić narkotyki, a większość deklaruje, że nigdy nie proponowano im ich zakupu. Zmniejszył się także odsetek uczniów, którzy znają osoby zażywające narkotyki lub środki odurzające – w 2025 roku 66 proc. badanych wskazało, że w ich środowisku niema takich osób.

Najczęściej używaną substancją nielegalną pozostaje marihuana lub haszysz, lecz także w tym przypadku odnotowano spadek używania. Ogólnie używanie narkotyków w ciągu ostatniego roku zadeklarowało 9 proc. uczniów, co oznacza spadek w porównaniu z 2021 r. i kontynuację tendencji obserwowanej od roku 2016.

Hazard wśród młodzieży rośnie. Ponad połowa uczniów gra

Badacze zaobserwowali natomiast wyraźny wzrost uczestnictwa młodzieży w grach hazardowych – w 2025 r. do grania przyznała się ponad połowa badanych. Przybyło zarówno graczy okazjonalnych, jak i regularnych. Największą popularnością cieszą się obecnie gry hazardowe w internecie, które wyprzedziły Lotto i zakłady bukmacherskie. Częściej po gry sięgają chłopcy, uczniowie szkół branżowych oraz osoby w trudnej sytuacji materialnej.

Badanie ankietowe zostało zrealizowane pod koniec 2025 r. na próbie 1506 osób - uczniów 65 szkół średnich (po jednej klasie w każdej szkole), którzy ukończyli 18. rok życia.

Katarzyna Czarnecka (PAP)

Źródło PAP
