Sezon grzybowy wystartował. Gdzie zbierać grzyby w czerwcu 2026? Jakie grzyby już są?

Beata Zatońska
Beata Zatońska
dzisiaj, 13:45
koźlarz
W lasach są już koźlarze/Shutterstock
Czy grzyby można zbierać tylko jesienią? Doświadczeni grzybiarze wiedzą, że sezon na grzyby już trwa. Po suchych tygodniach majowe deszcze i wysoka temperatura zrobiły i pojawiły się grzyby. Jakie grzyby można teraz znaleźć w lasach?

Sezon grzybowy w Polsce rozwija się szybciej, niż myśleli grzybiarze. Po serii wilgotnych nocy i wyraźnym wzroście temperatury w wielu regionach kraju zaczęły pojawiać się pierwsze większe skupiska kurek. Są też koźlarze. Pisze o tym portal grzyby.pl.

Kurki czekają w lasach

W wielu regionach kraju zaczęły pojawiać się pierwsze większe skupiska kurek. Pieprznik jadalny, zwany kursą lub kantarelem, jest jednym z najbardziej cenionych i najchętniej zbieranych grzybów w Polsce – i normalnie pojawia się dopiero w okolicach 20 czerwca. W tym roku grzybiarze z Łódzkiego i Śląska zbierają już kurki pełną parą.

Zbiory koźlarzy

Z doniesień użytkowników serwis grzyby.pl wynika także, że w polskich lasach pojawiły się już pierwsze koźlarze. Pod koniec maja grzybiarze raportowali pojedyncze, udane zbiory w kilku regionach. Na Mazowszu w powiecie nowodworskim znaleziono koźlarza dębowego, a w okolicach Krakowa pod dębami wyrósł koźlarz babka. Z kolei w Wielkopolsce natrafiono na koźlarze czerwone i topolowe, a na Dolnym Śląsku w Górach Sowich udokumentowano obecność koźlarzy pomarańczowożółtych.

Czerwiec - pełnia wiosny grzybiarskiej

Czerwiec to miesiąc, który mykolog Marek Snowarski - twórca portalu grzyby.pl - nazywa "pełnią wiosny grzybiarskiej". "Możemy wyróżnić pięć okresów sprzyjających grzybobraniom - to jest druga połowa maja i początek czerwca, czyli pełnia wiosny, następnie mamy sezon letni, który płynnie przechodzi w sezon masowych wypraw, czyli jesienny" - wyjaśnił Snowarski w rozmowie z "Faktem".

Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
