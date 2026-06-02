Nawrocki podpisał pięć ustaw, jedną zawetował. "Prezydent nie jest notariuszem rządu"

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą system SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Argumentując swoją decyzję prezydent wskazał, że kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą przyczynić się do upadku przedsiębiorców.

Weto, by chronić polskich przedsiębiorców

Chodzi o nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki nie miały podlegać SENT. Karol Nawrocki, cytowany we wtorkowej informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP, wskazał, że kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcy. "System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa, jednak zdaniem Prezydenta, nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów, a polska gospodarka potrzebuje deregulacji" - czytamy w uzasadnianiu. Prezydent miał też podkreślić, że "nie jest notariuszem rządu", a jego obowiązkiem jest "dbanie o potrzeby Polaków".

Ustawa o strzelaniu gumowymi kulami

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050. Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem np. gumowych pocisków. Jak wskazała kancelaria prezydenta, decyzję o podpisaniu ustawy prezydent argumentował troską o życie i zdrowie ludzi, „które stanowi najwyższą wartość”. Dodała, że ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności m.in. terenów Bieszczad i Podkarpacia. "Ustawa nie jest przeciwko przyrodzie, ale chroni zarówno ludzi, jak i zwierzęta" - stwierdził Nawrocki.

Ustawy o platformach licytacyjnych, mowach i zawodzie radcy prawnego

Kolejne ustawy, które zaaprobował prezydent dotyczą systemu umów elektronicznych, elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej, czy zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. W przypadku tej ostatniej, Kancelaria Prezydenta wskazywała dla konieczność wprowadzenie "zmian technicznych, ważnych dla bezpieczeństwa prawnego obywateli", które mają wzmocnić "ochronę tajemnicy zawodowej".