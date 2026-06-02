Dziennik Gazeta Prawana logo

Nawrocki podpisał pięć ustaw, jedną zawetował. "Prezydent nie jest notariuszem rządu"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 14:15
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Karol Nawrocki
Prezydent podpisał kilka ustaw, a jedna - zawetował/PAP
Rzecznik Prezydenta RP poinformował, że Karol Nawrocki podpisał pięć nowych ustaw. Prezydent zawetował jedną ustawę, która dotyczy monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. W tym wypadku, jak poinformowano, chodzi o "ochronę polskich przedsiębiorców".

Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę rozszerzającą system SENT na przewozy betonów i mieszanek na bazie spoiw mineralnych. Argumentując swoją decyzję prezydent wskazał, że kolejne obciążenia biurokratyczne i administracyjne mogą przyczynić się do upadku przedsiębiorców.

Weto, by chronić polskich przedsiębiorców

Chodzi o nowelizację ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz niektórych innych ustaw. Nowela zakładała rozszerzenie systemu monitorowania SENT o przewóz betonu towarowego i innych mieszanek na bazie spoiw mineralnych w formie gotowej do wylania masy. Gotowe wyroby betonowe, jak kostka, płyty czy krawężniki nie miały podlegać SENT. Karol Nawrocki, cytowany we wtorkowej informacji prasowej Kancelarii Prezydenta RP, wskazał, że kolejne obciążenie biurokratyczne i administracyjne może w konsekwencji przyczynić się do upadku przedsiębiorców, a państwo nie powinno traktować każdego z nich jak potencjalnego przestępcy. "System SENT został stworzony do walki z mafiami podatkowymi w sektorach szczególnie narażonych na nadużycia, takich jak paliwa, jednak zdaniem Prezydenta, nie możemy budować konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez dokładanie kolejnych formularzy, kolejnych obowiązków sprawozdawczych i kolejnych kosztów, a polska gospodarka potrzebuje deregulacji" - czytamy w uzasadnianiu. Prezydent miał też podkreślić, że "nie jest notariuszem rządu", a jego obowiązkiem jest "dbanie o potrzeby Polaków".

Rozłam w PiS wisi w powietrzu. "Morawiecki założy swoją partię"
Rozłam w PiS wisi w powietrzu. "Morawiecki założy swoją partię"

Ustawa o strzelaniu gumowymi kulami

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, przygotowaną przez posłów Polski 2050. Nowela pozwala myśliwym odstraszać niedźwiedzie i żubry przy wykorzystaniu broni gładkolufowej z użyciem np. gumowych pocisków. Jak wskazała kancelaria prezydenta, decyzję o podpisaniu ustawy prezydent argumentował troską o życie i zdrowie ludzi, „które stanowi najwyższą wartość”. Dodała, że ustawa jest odpowiedzią na apele i obawy mieszkańców, w szczególności m.in. terenów Bieszczad i Podkarpacia. "Ustawa nie jest przeciwko przyrodzie, ale chroni zarówno ludzi, jak i zwierzęta" - stwierdził Nawrocki.

Ustawy o platformach licytacyjnych, mowach i zawodzie radcy prawnego

Kolejne ustawy, które zaaprobował prezydent dotyczą systemu umów elektronicznych, elektronicznych licytacji w egzekucji administracyjnej,  czy zasad wykonywania zawodu radcy prawnego. W przypadku tej ostatniej, Kancelaria Prezydenta wskazywała dla konieczność wprowadzenie "zmian technicznych, ważnych dla bezpieczeństwa prawnego obywateli", które mają wzmocnić "ochronę tajemnicy zawodowej".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Karol Nawrockiwetoustawa
Powiązane
koźlarz
Sezon grzybowy wystartował. Gdzie zbierać grzyby w czerwcu 2026? Jakie grzyby już są?
Kara dla Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o aferę z 2019 roku
Kara dla Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o aferę z 2019 roku
Wojna USA z Iranem
Eskalacja wojny nieunikniona? "Nie odkryliśmy jeszcze wszystkich kart"
Przemysław Czarnek
Czarnek zwrócił się do Zełenskiego. "To są warunki brzegowe"
Xi Jinping i Donald Trump
Chiński dziennik ujawnia: Trump naciskał na Xi ws. Putina
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNawrocki podpisał pięć ustaw, jedną zawetował. "Prezydent nie jest notariuszem rządu" »
Zobacz
|
Kontrola drogowa policji i moment przekazania blankietu prawa jazdy funkcjonariuszowi w odblaskowej kamizelce. Nowe przepisy, punkty karne i utrata uprawnień od 3 czerwca 2026 roku.
"Polecą" prawa jazdy. Rząd zdecydował w ostatniej chwili. Od 3 czerwca zmiana w przepisach
Policja
Zmiana przepisów w ostatniej chwili. Od jutra "polecą" mandaty i prawa jazdy
GAC Aion UT
Polacy kupują zamiast SUV-a. Nowy hit ma 204 KM i wygodne wnętrze. Jaka cena?
Nowa Kia Seltos już dostępna na polskim rynku
Nowa Kia już w Polsce. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Andrzej Duda
Duda wręczał order Zełenskiemu. Dziś przyznaje: Zachowanie Wołodymyra zmieniło się wyraźnie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj