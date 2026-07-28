Cała wioska na sprzedaż za niecałe 1,7 mln zł. Gdzie tkwi haczyk?

Jak podaje farmer.pl, nietypowe ogłoszenie trafiło na popularny portal Kleinanzeigen.de i natychmiast przyciągnęło uwagę mediów w całej Europie. Właściciel wystawił na sprzedaż całą wieś za 390 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje około 1,69 miliona złotych.

Jak podaje farmer.pl, nieruchomość znajduje się w gminie Kamsdorf w powiecie Saalfeld-Rudolstadt w Turyngii i leży w malowniczym regionie w pobliżu rzeki Soławy oraz zbiornika wodnego Hohenwarte. Cały teren zajmuje powierzchnię około 24 tysięcy metrów kwadratowych.

Co wchodzi w skład niezwykłej nieruchomości?

Jak podaje farmer.pl, dawna osada pełniła w przeszłości funkcję ośrodka wypoczynkowego dla młodzieży. Mimo upływu lat obiekt zachował swój unikalny, sielski charakter. Na kupujących czeka dokładnie:

15 starych, jednokondygnacyjnych domów z kamienia o powierzchni około 100 mkw. każdy.

z kamienia o powierzchni około każdy. Nowszy budynek o powierzchni 300 mkw., który dawniej służył jako stołówka i świetlica.

Wszystkie budynki pozostają puste i znajdują się w stanie surowym zamkniętym, posiadając podłączoną wodę oraz prąd (ścieki trafiają do szamba).

Dlaczego właściciel rezygnuje z inwestycji?

Jak podaje farmer.pl, sprawą zainteresowały się znane niemieckie dzienniki "Bild" oraz "Stern". Obecny właściciel kupił teren w 2014 roku z myślą o stworzeniu tam zamkniętego osiedla mieszkaniowego, jednak plan spalił na panewce. Głównym problemem okazała się skomplikowana biurokracja oraz przepisy prawa budowlanego.

Dawna osada nie leży oficjalnie w granicach administracyjnych żadnej gminy, co uniemożliwiło zdobycie pozwoleń. Dodatkową przeszkodą okazało się sąsiedztwo zbiornika wodnego i rygorystyczne strefy ochronne.

Jak podaje farmer.pl, inwestor podkreśla, że władze lokalne wykazują obecnie gotowość do współpracy i uregulowania formalnego statusu terenu. On sam stracił jednak zbyt dużo czasu oraz środków i rezygnuje z dalszego prowadzenia projektu. Idylliczna lokalizacja wśród lasów i pól otwiera przed przyszłym nabywcą mnóstwo drzwi. Jak podaje farmer.pl, teren doskonale sprawdzi się jako nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, centrum konferencyjne, miejsce terapii, baza organizacji ekologicznej lub ekskluzywne osiedle.