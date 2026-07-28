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Cała wioska na sprzedaż za niecałe 1,7 mln zł. Gdzie tkwi haczyk?

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
46 minut temu
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Wieś
Cała wioska na sprzedaż za niecałe 1,7 mln zł. Gdzie tkwi haczyk?/Shutterstock
W niemieckiej Turyngii pojawiła się niezwykła oferta sprzedaży opuszczonej osady wraz z gruntami. Za 15 domów i ogromny teren kupujący zapłacą cenę, która mocno zaskakuje.

Jak podaje farmer.pl, nietypowe ogłoszenie trafiło na popularny portal Kleinanzeigen.de i natychmiast przyciągnęło uwagę mediów w całej Europie. Właściciel wystawił na sprzedaż całą wieś za 390 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje około 1,69 miliona złotych.

Jak podaje farmer.pl, nieruchomość znajduje się w gminie Kamsdorf w powiecie Saalfeld-Rudolstadt w Turyngii i leży w malowniczym regionie w pobliżu rzeki Soławy oraz zbiornika wodnego Hohenwarte. Cały teren zajmuje powierzchnię około 24 tysięcy metrów kwadratowych.

Co wchodzi w skład niezwykłej nieruchomości?

Jak podaje farmer.pl, dawna osada pełniła w przeszłości funkcję ośrodka wypoczynkowego dla młodzieży. Mimo upływu lat obiekt zachował swój unikalny, sielski charakter. Na kupujących czeka dokładnie:

  • 15 starych, jednokondygnacyjnych domów z kamienia o powierzchni około 100 mkw. każdy.
  • Nowszy budynek o powierzchni 300 mkw., który dawniej służył jako stołówka i świetlica.

Wszystkie budynki pozostają puste i znajdują się w stanie surowym zamkniętym, posiadając podłączoną wodę oraz prąd (ścieki trafiają do szamba).

Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości mają czas do 15 września. Za uchylanie się nawet 64 tys. zł grzywny

Dlaczego właściciel rezygnuje z inwestycji?

Jak podaje farmer.pl, sprawą zainteresowały się znane niemieckie dzienniki "Bild" oraz "Stern". Obecny właściciel kupił teren w 2014 roku z myślą o stworzeniu tam zamkniętego osiedla mieszkaniowego, jednak plan spalił na panewce. Głównym problemem okazała się skomplikowana biurokracja oraz przepisy prawa budowlanego.

Dawna osada nie leży oficjalnie w granicach administracyjnych żadnej gminy, co uniemożliwiło zdobycie pozwoleń. Dodatkową przeszkodą okazało się sąsiedztwo zbiornika wodnego i rygorystyczne strefy ochronne.

Jak podaje farmer.pl, inwestor podkreśla, że władze lokalne wykazują obecnie gotowość do współpracy i uregulowania formalnego statusu terenu. On sam stracił jednak zbyt dużo czasu oraz środków i rezygnuje z dalszego prowadzenia projektu. Idylliczna lokalizacja wśród lasów i pól otwiera przed przyszłym nabywcą mnóstwo drzwi. Jak podaje farmer.pl, teren doskonale sprawdzi się jako nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, centrum konferencyjne, miejsce terapii, baza organizacji ekologicznej lub ekskluzywne osiedle.

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Źródło Media
Tematy: NiemcysprzedażWieś
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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