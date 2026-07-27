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Tragedia na basenie. Siedmioletni chłopiec walczy o życie. Gdzie byli ratownicy?

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
59 minut temu
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ratownik medyczny, pogotowie ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne
ratownik medyczny, pogotowie ratunkowe, Państwowe Ratownictwo Medyczne/Shutterstock
O tragicznym wypadku w Aquaparku Fala w Łodzi donosi TVN24. W wyniku zdarzenia siedmioletni chłopiec trafił w stanie ciężkim do łódzkiego Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Podtopione dziecko umknęło uwadze ratowników basenowych, dopiero świadek zauważył siedmiolatka leżącego bezładnie w basenie.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 27 lipca, ok. godziny 9 w Aquaparku Fala w Łodzi.

Brak reakcji ratowników

Chłopca leżącego bezładnie w basenie zauważył jeden z przebywających w pobliżu mężczyzn, niebędący zatrudniony w Aquaparku. Jak dotąd nie wiadomo, jak długo chłopiec znajdował się pod wodą oraz dlaczego nie zareagowali ratownicy.

Po wezwaniu na miejsce przyjechał zespół ratownictwa medycznego, który prowadził reanimację chłopca przez ponad pół godziny. Ratownikom udało się przywrócić funkcje życiowe dziecku – donosi TVN24.

Chłopiec w stanie ciężkim

Siedmiolatek został przewieziony do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Jak ustalił TVN24, chłopiec przebywa w klinice intensywnej terapii, a jego stan jest "skrajnie ciężki".

Prokurator zabezpieczył monitoring i dokumentację związaną z zatrudnieniem ratowników, sprawdzono też ich trzeźwość. Śledztwo jest prowadzone pod kątem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazał prokurator Paweł Jasiak w Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Wypadek podczas kursu

Aquapark Fala wydał oświadczenie. "W poniedziałek, 27 lipca, przed godz. 10 podczas kursu wakacyjnego pływania organizowanego przez zewnętrzny podmiot doszło do zdarzenia – tonięcia siedmioletniego dziecka. Na miejsce został wezwany zespół ratowniczy, dziecko zostało karetką odwiezione do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki i znajduje się tam pod opieką lekarzy. (...) Aquapark zabezpieczył nagrania z monitoringu i pozostaje do dyspozycji właściwych służb" – czytamy w komunikacie.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: wypadekdzieckoŁódźaquapark
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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