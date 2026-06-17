Dlaczego Wassermann nie startuje w Krakowie? "Dramatycznie trudna sytuacja"

Wybory w Krakowie. Dlaczego nie Wassermann?

W Radiu ZET Małgorzata Wassermann odpowiedziała na pytanie o swoją nieobecność na listach wyborczych w wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Posłanka podkreśliła, że jej decyzja nie wynika z braku chęci, lecz z profesjonalnego podejścia do strategii politycznej.

Wassermann wskazała Michała Drewnickiego jako kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Chwali go za pracowitość, mądrość oraz lokalną popularność. Posłanka zdementowała plotki o "łapance" wśród kandydatów, zapewniając, że wybór Drewnickiego przebiegł w sposób uporządkowany.

Wassermann nie ukrywa jednak trudności, jakie czekają przyszłego zwycięzcę wyborów w Krakowie. Ten, kto wygra w mieście, będzie miał sytuację dramatycznie trudną – oceniła posłanka, przypominając swoje poprzednie, nieudane doświadczenie wyborcze w tym mieście.

Dlaczego Małgorzata Wassermann nie wstąpiła do Prawa i Sprawiedliwości?

W rozmowie pojawił się wątek przynależności do partii i stowarzyszeń. Małgorzata Wassermann przyznała, że nie należy do żadnych organizacji. Decyzję tę motywuje swoim wykształceniem prawniczym. Jako prawnik woli unikać stowarzyszeń, w których mogłyby pojawić się niejasne sytuacje, za które nie chciałaby ponosić odpowiedzialności.

Posłanka wyjaśniła również, dlaczego nie wstąpiła formalnie do Prawa i Sprawiedliwości. Zaznaczyła, że w praktyce nie potrzebuje partyjnej legitymacji. Członkowie klubu traktują ją na równi z resztą polityków, a brak uczestnictwa w zebraniach partyjnych oszczędza jej czas, który może poświęcić na inne zadania.

Ostra ocena Grzegorza Brauna

Małgorzata Wassermann nie szczędziła słów krytyki wobec Grzegorza Brauna. W części programu "krótka piłka" została zapytana, czy polityka można nazwać "ruską onucą".

Posłanka odpowiedziała twierdząco. Niestety tak – przyznała. Dodała, że choć termin ten jest potoczny, to zachowania Grzegorza Brauna i jego kolegów z ugrupowania dostarczają kolejnych dowodów na ich bliskie relacje z Rosją.