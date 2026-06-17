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FBI udaremniło zamach na Trumpa. Planowali go zabić na gali UFC, na której był prezydent Nawrocki

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 11:03
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FBI udaremniło zamach na Trumpa. Planowali go zabić na gali UFC, na której był prezydent Nawrocki
FBI udaremniło zamach na Trumpa. Planowali go zabić na gali UFC, na której był prezydent Nawrocki/PAP/EPA
FBI udaremniło zamach na Donalda Trumpa. Grupa osób planował zaatakować podczas gali UFC, która odbyła się na terenie Białego Domu. Zamachowcy chcieli użyć użyciu materiałów wybuchowych oraz snajperów. Jednym z gości zaproszonych na galę był prezydent Polski, Karol Nawrocki.

Pięć osób aresztowanych

Gala UFC Freedom 250 została zorganizowana z okazji rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa. W Białym Domu oprócz przywódców USA i Polski pojawili się członkowie rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, w tym właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg, a także politycy oraz wojskowi.

Donald Trump wszedł do klatki. Gala UFC w Białym Domu
Donald Trump wszedł do klatki. Gala UFC w Białym Domu

Jak przekazał w mediach społecznościowych szef FBI Kash Patel grupa osób planowała przeprowadzić zamach w czasie gali w Białym Domu. Na szczęście służby zapobiegły tragedii. Aresztowanych zostało pięć osób.

Zamachowcy planowali użyć bomb, dronów i snajperów

Z FBI skontaktował się członek rodziny jednego z zatrzymanych i przekazał, że jego bliski planuje zrobić "coś" strasznego w Waszyngtonie. Plan zamachu zakładał wysadzenie ładunków wybuchowych oraz uderzenia dronów w budynki w okolicach Białego Domu. Następnie do akcji mieli wkroczyć snajperzy, a kolejna grupa zamachowców w tym czasie ruszyłaby na bramę Białego Domu.

Celem ataku miał być nie tylko prezydent Trump, ale również kapitalistyczne elity, milionerzy i politycy, którzy otrzymywali pieniądze od Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Trumpzamachprezydent nawrockiFBI
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz

Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

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