FBI udaremniło zamach na Trumpa. Planowali go zabić na gali UFC, na której był prezydent Nawrocki

Pięć osób aresztowanych
Gala UFC Freedom 250 została zorganizowana z okazji rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa. W Białym Domu oprócz przywódców USA i Polski pojawili się członkowie rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, w tym właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg, a także politycy oraz wojskowi.
Jak przekazał w mediach społecznościowych szef FBI Kash Patel grupa osób planowała przeprowadzić zamach w czasie gali w Białym Domu. Na szczęście służby zapobiegły tragedii. Aresztowanych zostało pięć osób.
Zamachowcy planowali użyć bomb, dronów i snajperów
Z FBI skontaktował się członek rodziny jednego z zatrzymanych i przekazał, że jego bliski planuje zrobić "coś" strasznego w Waszyngtonie. Plan zamachu zakładał wysadzenie ładunków wybuchowych oraz uderzenia dronów w budynki w okolicach Białego Domu. Następnie do akcji mieli wkroczyć snajperzy, a kolejna grupa zamachowców w tym czasie ruszyłaby na bramę Białego Domu.
Celem ataku miał być nie tylko prezydent Trump, ale również kapitalistyczne elity, milionerzy i politycy, którzy otrzymywali pieniądze od Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych.
Michał Ignasiewicz, dziennikarz, redaktor Dziennik.pl. Warszawiak, po dwóch szkołach Mistrzostwa Sportowego. Siatkarzem nie został, bo zabrakło mu wzrostu, w piłce nożnej nie zrobił kariery, bo byli lepsi. Ale do trzech razy sztuka, więc spełnia się w roli dziennikarza sportowego. Zaczynał gdy miał 20 lat w Super Expressie. Później był m.in. Przegląd Sportowy, Dziennik, Futbol News. Fan futbolu nie tylko tego na poziomie Ligi Mistrzów. Po pracy sam zasiada na ławce trenerskiej i prowadzi swoją piłkarską drużynę. Ukończył Wyższą Szkołę Dziennikarską im. Melchiora Wańkowicza i Akademię im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.