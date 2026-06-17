FBI udaremniło zamach na Trumpa. Planowali go zabić na gali UFC, na której był prezydent Nawrocki

Pięć osób aresztowanych

Gala UFC Freedom 250 została zorganizowana z okazji rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA w dniu 80. urodzin prezydenta Trumpa. W Białym Domu oprócz przywódców USA i Polski pojawili się członkowie rodziny prezydenta Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych, w tym właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg, a także politycy oraz wojskowi.

Jak przekazał w mediach społecznościowych szef FBI Kash Patel grupa osób planowała przeprowadzić zamach w czasie gali w Białym Domu. Na szczęście służby zapobiegły tragedii. Aresztowanych zostało pięć osób.

On June 10, FBI and our law enforcement partners became aware of a potential threat to the UFC America 250 event in Washington, D.C. involving individuals outside of the National Capital Region – and thanks to the rapid action of this FBI, our partners, and the Department of… pic.twitter.com/PbWkIk1Lr5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) June 16, 2026

Zamachowcy planowali użyć bomb, dronów i snajperów

Z FBI skontaktował się członek rodziny jednego z zatrzymanych i przekazał, że jego bliski planuje zrobić "coś" strasznego w Waszyngtonie. Plan zamachu zakładał wysadzenie ładunków wybuchowych oraz uderzenia dronów w budynki w okolicach Białego Domu. Następnie do akcji mieli wkroczyć snajperzy, a kolejna grupa zamachowców w tym czasie ruszyłaby na bramę Białego Domu.

Celem ataku miał być nie tylko prezydent Trump, ale również kapitalistyczne elity, milionerzy i politycy, którzy otrzymywali pieniądze od Amerykańsko-Izraelskiego Komitetu Spraw Publicznych.