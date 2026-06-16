Napięcie na szczycie G7. Trump zapowiada spotkanie z Zełenskim, ten się wykręca

Przed sesją przywódcy nie wygłosili wystąpień. Prezydent USA przybył na salę, gdzie miała odbyć się sesja, jako z ostatnich uczestników. Przed sesją Zełenski, który krótko wcześniej przyjechał do Evian, został przyjęty przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Kraje europejskie liczą na wypracowanie wspólnej linii z Trumpem w sprawie Ukrainy

Liderzy zgromadzili się koło okrągłego stołu, przy którym odbywają się obrady podczas szczytu. Zanim przy nim usiedli, kamery pokazały wymiany zdań między nimi przed rozpoczęciem sesji. Szefowie rządów Wielkiej Brytanii, Kanady, Niemiec, Włoch i Japonii rozmawiali z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Kraje europejskie chcą na szczycie przekonać prezydenta USA do dalszego wspierania Ukrainy oraz omówić sposoby wznowienia negocjacji z Rosją w celu doprowadzenia do rozejmu w jej wojnie przeciw Ukrainie. Zełenski pojawia się na szczycie w czasie, gdy sytuacja Ukrainy na froncie stała się korzystniejsza. Rosja zaś - jak przekonywała w poniedziałek von der Leyen - odczuwa skutki unijnych sankcji i "jej gospodarka wojenna nigdy nie była tak słaba”.

Ocenia się, że podczas szczytu może dojść do oddzielnego spotkania Trumpa i Zełenskiego.

Spotkanie Zełenski - Trump?

Amerykański prezydent uczestniczył w porannej sesji przywódców państw G7 na temat Ukrainy, w której wziął udział również Zełenski. Powiedział następnie mediom, że spotka się z Zełenskim ponownie, "później w ciągu dnia”.

Zełenski w serwisie X poinformował, że na szczycie G7 rozpoczął już spotkania i jego grafik na ten dzień jest wypełniony.

Głównym celem jest wzmocnienie obrony powietrznej dla Ukrainy i postęp dyplomacji, tak aby Rosja zakończyła swoją wojnę. Pokój jest potrzebny - napisał ukraiński prezydent.