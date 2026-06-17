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Kosiniak-Kamysz o akcji Bąkiewicza w Berlinie. "Służy Federacji Rosyjskiej"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:21
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Szef MON o akcji Bąkiewicza/PAP
Głośno o sprawie zatrzymania Roberta Bąkiewicza w Berlinie. "Prowokacje Roberta Bąkiewicza i w Polsce, i za granicą służą Federacji Rosyjskiej, to jest realizacja strategii niebezpieczeństwa państwa polskiego" - mówił w środę w Sejmie wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON odniósł się w Sejmie m.in. do pytań wiceprezesa PiS Przemysława Czarnka o opiekę konsularną nad zatrzymanymi we wtorek w Niemczech działaczami tzw. Ruchu Obrony Granic i zapewnił, że wszyscy obywatele Polski mogą liczyć na opiekę polskich pracowników placówek dyplomatycznych.

Kosiniak-Kamysz: używanie krzyża jako tarana jest niegodne

"Ona jest udzielana zawsze i wszystkim obywatelom RP, ale zgody na prowokacje, które są wywoływane tylko po to, żeby niszczyć relacje między Polską a sojusznikami - nigdy z naszej strony nie będzie, a dla tych, którzy tak często upominają się o krzyż i wartości chrześcijańskie - używanie krzyża jako tarana do swoich misji politycznych jest po prostu niegodne" - mówił Kosiniak-Kamysz.

"Prowokacje pana Bąkiewicza i w Polsce, i zagranicą służą Federacji Rosyjskiej, to jest realizacja strategii niebezpieczeństwa państwa polskiego, nie strategia bezpieczeństwa państwa polskiego, to niszczenie wspólnoty narodowej, niszczenie państw europejskich i rozbijanie NATO" - dodał.

Policja w Berlinie zatrzymała Bąkiewicza

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godz. 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. "Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - napisano w komunikacie.

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Źródło PAP
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszRosjaRobert Bąkiewicz
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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