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Więcej broni dla Ukrainy, więcej sankcji dla Rosji. Światowe potęgi nie mają wątpliwości

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:25
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France hosts G7 summit in Evian-les-Bains
Szefowie państw G7 nie mają wątpliwości/PAP/EPA
Przywódcy państw G7 są zgodni, jeśli chodzi o wsparcie dla Ukrainy, która jest w stanie wojny z Rosją. Zgodzili się też na zwiększenie presji na gospodarkę rosyjską. Liderzy przyjęli oświadczenie w tej sprawie podczas szczytu we francuskim Evian-les-Bains.

G7: jednogłośne wsparcie dla Ukrainy

"My, przywódcy G7 jesteśmy zjednoczeni w naszym niezachwianym poparciu dla Ukrainy w obronie jej wolności, suwerenności i integralności terytorialnej. Potwierdzamy naszą solidarność z mieszkańcami Ukrainy, którzy cierpią z powodu ataków na infrastrukturę krytyczną i dziedzictwo kulturowe" - głosi oświadczenie.

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Więcej środków obrony dla Ukrainy

Przywódcy G7 uznali, że Ukraina osiągnęła postęp na polu walki w ostatnich miesiącach i że istnieje obecnie "nowy impet" w wojnie obronnej z Rosją. Oświadczyli, że w celu jego wspierania i przyspieszenia zgadzają się na zwiększenie dostaw środków obrony powietrznej i dalekiego zasięgu.

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Zwiększenie presji na gospodarkę Rosji

"Zobowiązujemy się do zwiększenia presji na gospodarkę wojenną Rosji. W tym kontekście wzmocnimy nasze sankcje, w tym sankcje na sektory ropy i gazu" - zapowiedzieli przywódcy G7. Podkreślili, że ich zdaniem jest to „odpowiedni moment" na podjęcie dodatkowych działań, ze względu na to, że prezydent USA Donald Trump osiągnął porozumienie z Iranem dotyczące ponownego otwarcia cieśniny Ormuz.

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USA akceptują postanowienia G7

Dziennik "Le Monde" podał, że Stany Zjednoczone zaakceptowały oświadczenie w sprawie Ukrainy we wtorek wieczorem. Prezydent Trump spotkał się we wtorek z przywódcą Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zaproszonym na szczyt G7. W osobnym oświadczeniu przywódcy G7 poinformowali, że przyjmują z zadowoleniem wstępne porozumienie pomiędzy USA i Iranem i że są gotowi przyczynić się do jego wdrożenia.

awl/ ap/

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaRosjaG7
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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