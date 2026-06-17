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Niemcy gorzko o stosunkach z Polską. "Tusk i Merz robią wszystko..."

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:29
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Tusk, Merz
Zdaniem komentatorów w Niemczech Donald Tusk i Friedrich Merz stracili szansę na zbliżenie Polski i Niemiec/East News
Po upływie 35 lat od podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie relacje polsko-niemieckie są w najlepszym razie letnie, a jedną z przyczyn jest nierozwiązany problem świadczeń dla polskich ofiar wojny i okupacji - ocenia w środę dziennik "Sueddeutsche Zeitung".

W środę mija 35 lat od podpisania Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

"Stracone szanse na zbliżenie Niemiec i Polski"

"Polska i Niemcy obchodzą 35-lecie Traktatu o dobrym sąsiedztwie. Rocznica nie stała się powodem do wielkich gestów. Nie spotkają się szefowie rządów ani prezydenci obu krajów. W Berlinie dojdzie do spotkania ministrów spraw zagranicznych, a w Warszawie spotkają się ministrowie obrony. Relacje między oboma krajami nawet najwięksi entuzjaści określają w najlepszym razie jako letnie. Inni mówią, że oba rządy, którymi kierują Donald Tusk i Friedrich Merz, robią wszystko, aby stracić wszelkie szanse na zbliżenie" - napisała Viktoria Grossmann w komentarzu opublikowanym na łamach monachijskiej gazety.

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Autorka zwraca uwagę, że Tusk i Merz są sobie politycznie bliscy, bowiem ich partie należą do Europejskiej Partii Ludowej. Jednak dzieli ich temat, który "z dnia na dzień staje się coraz bardziej pilny, a równocześnie jest na tyle niewygodny, że obie strony najwidoczniej schodzą mu z drogi".

Brak wypłat dla ofiar nazistowskiej okupacji w Polsce

Z okazji 35-rocznicy Traktatu nie dojdzie do wypłaty świadczeń dla jeszcze żyjących ofiar nazistowskiej okupacji w Polsce, pomimo apeli niemiecko-polskich instytucji i stowarzyszeń. Dotyczy to niecałych 50 tys. osób w zaawansowanym wieku, które są w trudnej sytuacji finansowej - czytamy w "SZ". Grossmann zaznaczyła, że strona polska chciałaby, aby świadczenia miały formę miesięcznych wypłat. Jak podkreśliła, Tusk zagroził, że jeśli strona niemiecka nie znajdzie rozwiązania, Polska takie świadczenia wypłaci z własnego budżetu, co byłoby "maksymalną kompromitacją" dla Niemiec.

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Odrzucona przez Tuska oferta

"SZ" przypomina, że dwa lata temu rząd Tuska odrzucił niemiecką ofertę przekazania 200 mln euro, uznając ją za niewystarczającą. Premier obawiał się reakcji ze strony prawicowo-narodowego PiS, który domaga się reparacji w astronomicznej wysokości 1,3 bln euro. "Merz ma więc uruchomić pieniądze, których nie ma w oszczędnościowym budżecie. Tusk musiałby z kolej bronić u siebie w kraju porozumienia, które byłoby krytykowane" - zauważa Grossmann. Zdaniem komentatorki "ruch należy teraz do Niemiec". Obie strony mają jednak najwyraźniej problem z politycznym marketingiem. Cierpią na tym potrzeby ofiar – oceniła publicystka. Jak pisze Grossmann, wyjściem byłoby wykorzystanie Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie dysponującej bankiem danych o ofiarach. Z jej pomocą rząd Niemiec może dokładnie wytłumaczyć sobie i opinii publicznej, dlaczego i komu wypłacone zostaną pieniądze.

"Chodzi o ofiary, które umierają"

Podczas gdy Niemcy pytają, czy i dlaczego ich dziadkowie byli w NSDAP, Polacy w tym samym wieku pytają, co ich dziadkowie musieli przeżyć wykonując pracę przymusową. Taka jest rzeczywistość, którą niemieccy politycy odwiedzający Polskę muszą sobie uświadomić - czytamy w dzienniku. Polski rząd też może za pomocą Fundacji wytłumaczyć, komu udzielono pomocy, co pozwoli przywołać do porządku ewentualnych krytyków. Przede wszystkim chodzi o ofiary, które umierają, podczas gdy w Berlinie poszukuje się właściwej pozycji w budżecie. "Dla obu rządów wypłaty byłyby prawdziwym krokiem ku lepszym relacjom, a tym samym byłyby bezcenne" - zaznacza w konkluzji Grossmann na łamach "SZ".

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyPolskastosunki polsko-niemieckie
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNiemcy gorzko o stosunkach z Polską. "Tusk i Merz robią wszystko..." »
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