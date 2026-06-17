Dziennik Gazeta Prawana logo

Kaczyński rozgniewany zatrzymaniem Bąkiewicza. "Niemiecki nóż w plecy"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 07:01
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Jarosław Kaczyński
Jarosław Kaczyński jest oburzony/PAP
"Jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy" - stwierdził w mediach społecznościowych prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wpis polityka to rekcja na zatrzymanie przez policjantów w Berlinie grupy Roberta Bąkiewicza.

Jarosław Kaczyński skomentował w serwisie X zatrzymanie grupy Polaków w w stolicy Niemiec. Polityk - nie kryjąc oburzenia - powiązał w swoim wpisie policyjną interwencję z polityką obronną polskiego rządu, w tym z programem SAFE.

Kaczyński krytykuje SAFE

"Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa" - napisał prezes PiS. Zdaniem Kaczyńskiego niemiecka policja zaprezentowała stosunek niemieckich władz do Polaków.

Kaczyński i "brutalności" niemieckiej policji

"Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy. Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?" - pytał polityk.

Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie
Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie

Zatrzymanie Bąkiewicza i grupy Polaków w Niemczech

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Roberta Bąkiewicza Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godz. 16:00 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach. "Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne" - czytamy w komunikacie. Zebranym - przy pomocy tłumacza - miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo "udanie się pojedynczo do miejsca pamięci". "Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego" - informuje berlińska policja. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Jarosław KaczyńskiNiemcyRobert Bąkiewicz
Powiązane
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy nie czekają na oficjalne porozumienie USA z Iranem. "Wysłaliśmy już pierwsze okręty"
Rosjanie w Konstantynówce
Konstantynówka w ogniu. Rosja naciera ze wszystkich stron, równa miasto z ziemią
Jacek Jaśkowiak
Zaskakujące wyznanie Jacka Jaśkowiaka: Zaatakował mnie mistrz Polski w Muay Thai
Donald Trump z prezentem od Friedricha Merza
Kanclerz Niemiec wręczył Trumpowi prezent urodzinowy. Nawiązał do mundialu w USA
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKaczyński rozgniewany zatrzymaniem Bąkiewicza. "Niemiecki nóż w plecy" »
Zobacz
|
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie
Quiz: PRL-owskie gadżety i sprzęty. Ile z nich pamiętasz? Młodzi polegną już na starcie
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Tankowanie na stacji Orlen. Zbliżenie na dłoń trzymającą zielony pistolet dystrybutora podczas tankowania benzyny do samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 15 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Jak obniżyć rachunki za prąd? Komu należy się ryczałt energetyczny 2026?
Rachunki za prąd mogą być niższe o 500 zł. Wystarczy jedna zmiana
Policja kontroluje kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Wynik 8/10 to mistrz. Na 6. pytaniu odpada większość
Ujęcie dłoni tankującej czerwony samochód na stacji Orlen. Na zielonym pistolecie dystrybutora paliwowego widoczna jest okrągła naklejka rządowego programu Ceny Paliwa Niżej z informacją o obniżonej stawce VAT do 8 procent
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj