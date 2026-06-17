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Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 03:54
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Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz/East News
Robert Bąkiewicz został zatrzymany w Niemczech. Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic; ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania – poinformował na X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ich działania zostały jednak przerwane przez interwencję niemieckiej policji.

Rzecznik MSZ: Polski konsul działa na miejscu

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa – ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania" – napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Szarpanina między Ruchem Obrony Granic a niemiecką policją

Późnym popołudniem we wtorek mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic. W pewnym momencie między nimi a funkcjonariuszami wywiązała się szarpanina. Niektórzy spośród członków ROG, m.in. jego lider Robert Bąkiewicz – zostali unieruchomieni przez policjantów oraz skuci i tymczasowo zatrzymani.

W nagraniu opublikowanym na swoim profilu na X Bąkiewicz podkreślał wcześniej, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie prowadzą żadnego zgromadzenia, a chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż, oraz tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły.

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Źródło PAP
Tematy: NiemcyRobert BąkiewiczkrzyżRuch Obrony Granic
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