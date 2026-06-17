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Czarnek ostro pokłócił się w programie na żywo. Poszło o "promowanie egoizmu"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:47
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Przemysław Czarnek
Przemysławowi Czarnkowi puściły nerwy w telewizji/PAP
"Pani redaktor nie chciała usłyszeć tego, co powiedziałem" - mówił w programie na żywo w telewizji kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek. Polityk wymieniał, jakie - jego zdaniem - są powody niskiej dzietności w Polsce. Jako jeden z nich wskazał "promowanie egoizmu".

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek był pytany w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News o przyczyny niskiej dzietności w Polsce i o to, jakie kroki podejmie jego partia w tej sprawie w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych. W trakcie dyskusji doszło do spięcia Magdy Sakowskiej z politykiem.

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Czarnek do dziennikarki: pani swoją śpiewkę urządza

"Pani redaktor nie chciała usłyszeć tego, co powiedziałem trzy minuty temu - oburzył się Przemysław Czarnek. - To znaczy czego? - pytała prowadząca. "Powiedziałem, że Polacy przede wszystkim muszą mieć dobrze płatną pracę, żeby czuć się bezpiecznie. Muszą mieć dostęp do mieszkań, nie tylko na własność, kredyty, które będą przewidywalne na przyszłość. To mówił Przemysław Czarnek w tym studiu trzy minuty temu, a pani swoją śpiewkę urządza. Tak nie wolno" - oponował polityk.

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Czarnek o promocji rodziny, a "nie jakichś związków homo"

Prowadząca zaproponowała, że może pokazać notatkę, do której nawiązał polityk. Czarnek jednak nie skorzystał z tej propozycji. "Promocja rodziny, a nie statusu osoby najbliższej, promocja małżeństwa, a nie jakichś związków homo, promocja dzietności, a nie egoizmu wśród młodych" - Czarnek stwierdził, że "to są rzeczy, które leżą w kulturze i edukacji".

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Źródło dziennik.pl
Tematy: telewizjaPolsatPrzemysław Czarnek
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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