Czarnek ostro pokłócił się w programie na żywo. Poszło o "promowanie egoizmu"

Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek był pytany w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News o przyczyny niskiej dzietności w Polsce i o to, jakie kroki podejmie jego partia w tej sprawie w przypadku wygranej w wyborach parlamentarnych. W trakcie dyskusji doszło do spięcia Magdy Sakowskiej z politykiem.

Czarnek do dziennikarki: pani swoją śpiewkę urządza

"Pani redaktor nie chciała usłyszeć tego, co powiedziałem trzy minuty temu - oburzył się Przemysław Czarnek. - To znaczy czego? - pytała prowadząca. "Powiedziałem, że Polacy przede wszystkim muszą mieć dobrze płatną pracę, żeby czuć się bezpiecznie. Muszą mieć dostęp do mieszkań, nie tylko na własność, kredyty, które będą przewidywalne na przyszłość. To mówił Przemysław Czarnek w tym studiu trzy minuty temu, a pani swoją śpiewkę urządza. Tak nie wolno" - oponował polityk.

Czarnek o promocji rodziny, a "nie jakichś związków homo"

Prowadząca zaproponowała, że może pokazać notatkę, do której nawiązał polityk. Czarnek jednak nie skorzystał z tej propozycji. "Promocja rodziny, a nie statusu osoby najbliższej, promocja małżeństwa, a nie jakichś związków homo, promocja dzietności, a nie egoizmu wśród młodych" - Czarnek stwierdził, że "to są rzeczy, które leżą w kulturze i edukacji".