Dziennik Gazeta Prawana logo

Prawica depcze KO po piętach. Większość w Sejmie pod znakiem zapytania [SONDAŻ]

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 08:27
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Sejm
Jak wyglądałby układ sił w Sejmie wg najnowszego sondażu?/Shutterstock
Wybory do polskiego parlamentu odbędą się jesienią 2027 r. Gdyby zorganizowano je teraz, okazałoby się, że obecnie rządząca w Polsce frakcja miałaby problemy z uzyskaniem większości w Sejmie. Tak wyglądałby układ sił wg najnowszego sondażu.

Prawicowe ugrupowania zyskują na popularności. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło poparcie na poziomie 24,1 proc., a partia Grzegorza Brauna zanotowała znaczący wzrost. Koalicja Obywatelska wciąż prowadzi, jednak obecna większość rządząca może nie utrzymać władzy - wynika z sondażu IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski.

KO nadal liderem

Koalicja Obywatelska pozostaje najczęściej wybieraną partią w Polsce, uzyskując poparcie 29,7 proc. respondentów. Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło poparcie na poziomie 24,1 proc. i poprawiło swój wynik o 1,2 punktu procentowego. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna odnotowała wzrost o 1,4 punktu procentowego, osiągając 9,6 proc. poparcia. Z kolei Konfederacja Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka straciła 1,3 punktu procentowego i obecnie cieszy się poparciem 12,2 proc.

Kaczyński rozgniewany zatrzymaniem Bąkiewicza. "Niemiecki nóż w plecy"
Kaczyński rozgniewany zatrzymaniem Bąkiewicza. "Niemiecki nóż w plecy"

Lewica i PSL tracą poparcie

Lewica zanotowała spadek o 1 punkt procentowy, uzyskując 7,1 proc. poparcia. Polskie Stronnictwo Ludowe utrzymuje się tuż nad progiem wyborczym z wynikiem 5 proc., choć w porównaniu z poprzednim badaniem zyskało 0,9 punktu procentowego. Partia Razem (3,1 proc.) oraz Polska 2050 (1,4 proc.) nie przekroczyły progu wyborczego. 7,7 proc. ankietowanych nie zdecydowało, na kogo odda swój głos.

Podział mandatów w Sejmie: prawica z większością

Analiza wyników sondażu przeprowadzona przez prof. Jarosława Flisa z Uniwersytetu Jagiellońskiego pokazuje, jak mogłaby wyglądać nowa struktura Sejmu.

  • Koalicja Obywatelska: 177 mandatów
  • Prawo i Sprawiedliwość: 140 mandatów
  • Konfederacja: 60 mandatów
  • Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna: 43 mandaty
  • Lewica: 27 mandatów
  • Polskie Stronnictwo Ludowe: 13 mandatów

Taki układ oznacza, że blok opozycyjny, w skład którego wchodzą PiS, Konfederacja oraz Korona, zdobywa łącznie 243 mandaty, co przekracza wymaganą do utworzenia rządu bezwzględną większość 231 głosów. Jednak, jak podkreślał prezes PiS Jarosław Kaczyński w rozmowie z Wirtualną Polską, nie bierze on pod uwagę współpracy z Grzegorzem Braunem, deklarując, że woli nie rządzić w ogóle, niż tworzyć koalicję z liderem Korony.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmsondażpartie
Powiązane
Robert Bąkiewicz
Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Niemcy nie czekają na oficjalne porozumienie USA z Iranem. "Wysłaliśmy już pierwsze okręty"
Rosjanie w Konstantynówce
Konstantynówka w ogniu. Rosja naciera ze wszystkich stron, równa miasto z ziemią
imię PRL
To imię królowało w czasach PRL. Dziś jest jednym z zapomnianych
Jacek Jaśkowiak
Zaskakujące wyznanie Jacka Jaśkowiaka: Zaatakował mnie mistrz Polski w Muay Thai
Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMON: Ukraina nie jest zainteresowana MiG-ami z Polski. "Nie ma zgody na koszty" »
Zobacz
|
Kolberger
Cytat dnia. Krzysztof Kolberger. "Odkąd zachorowałem, wiedziałem, że..."
Quiz z fizyki
Trudny quiz z fizyki. 15/15 dla nielicznych
Jak obniżyć rachunki za prąd? Komu należy się ryczałt energetyczny 2026?
Rachunki za prąd mogą być niższe o 500 zł. Wystarczy jedna zmiana
Jak wytępić mrówki w ogrodzie?
Ta domowa pułapka działa na mrówki jak magnes. Potrzebujesz tylko dwóch składników z kuchni, żeby wytępić mrówki w ogrodzie
Ujęcie dłoni tankującej czerwony samochód na stacji Orlen. Na zielonym pistolecie dystrybutora paliwowego widoczna jest okrągła naklejka rządowego programu Ceny Paliwa Niżej z informacją o obniżonej stawce VAT do 8 procent
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Po 17 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Trudny quiz o PRL. Dla każdej Zetki 5/10 to szczyt możliwości. 50 proc. popełni błąd już na trzecim pytaniu
Trudny quiz o PRL. Dla każdej Zetki 5/10 to szczyt możliwości. 50 proc. popełni błąd już na trzecim pytaniu
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj