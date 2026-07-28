Transkrypcja aktów małżeństw. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął

Orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Piotrowicz. W składzie orzekał też sędzia TK Wojciech Sych.

Posłowie zaskarżyli

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która pozwalała na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja tego roku. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła (PiS).

Zmiana w ustawie

Zgodnie ze zmianą, obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety' i "dane mężczyzny" zostały zastąpione przez opcjonalne "dane mężczyzna/kobieta". Nowe wzory zawarte w rozporządzeniu dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia br.