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Transkrypcja aktów małżeństw. Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:36
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TK
Trybunał Konstytucyjny wydał ważny wyrok/Shutterstock
Rozporządzenie ministra cyfryzacji, w zakresie, w jakim wprowadza wzory dokumentów do sporządzania i wydawania odpisów aktów małżeństwa i zaświadczeń dot. związków zawartych za granicą, niestanowiących związku kobiety i mężczyzny, jest niezgodny z konstytucją - wynika z orzeczenia TK.

Orzeczenie Trybunału zapadło jednogłośnie i w trzyosobowym składzie pod przewodnictwem prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. Sprawozdawcą był sędzia TK Stanisław Piotrowicz. W składzie orzekał też sędzia TK Wojciech Sych.

Posłowie zaskarżyli

Chodzi o nowelizację rozporządzenia ws. wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, która pozwalała na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych. Nowela została opublikowana w Dzienniku Ustaw 22 maja tego roku. Rozporządzenie na początku czerwca zaskarżyli posłowie reprezentowani przez Marcina Warchoła (PiS).

Zmiana w ustawie

Zgodnie ze zmianą, obowiązujące wcześniej nazwy rubryk "dane kobiety' i "dane mężczyzny" zostały zastąpione przez opcjonalne "dane mężczyzna/kobieta". Nowe wzory zawarte w rozporządzeniu dotyczą dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, tj. odpisu zupełnego aktu małżeństwa, odpisu skróconego aktu małżeństwa oraz zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby. Nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli 23 sierpnia br.

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Źródło PAP
Tematy: TKmałżeństwa jednopłciowe
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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