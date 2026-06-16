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Brutalne zabójstwo w Białej Podlaskiej. Prokuratura ujawnia nowe informacje

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:23
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miejsce ataku przy ulicy Królowej Jadwigi
Funkcjonariusze policji w pobliżu miejsca strzelaniny przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej,/PAP
W Białej Podlaskiej doszło do brutalnego zabójstwa 44-letniego Roberta K., znanego jako artysta Simon Skrepecki. Mężczyzna, który otwarcie krytykował władze Federacji Rosyjskiej, zginął od strzałów z broni palnej na jednym z osiedli. Prokuratura Okręgowa w Lublinie przejęła śledztwo, a policja prowadzi intensywną obławę za sprawcą. Służby, w tym ABW, traktują sprawę priorytetowo.

Do tragedii doszło w poniedziałek rano, między godziną 9:30 a 9:45, na jednym z osiedli przy ul. Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej. Jak podaje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Lublinie, prok. Marcin Kozak, do 44-letniego Roberta K. podszedł nieznany sprawca i oddał trzy strzały z broni krótkiej. Gdy ofiara upadła, napastnik podszedł do niej i oddał kolejne dwa strzały z bliskiej odległości. Oględziny ciała wykazały łącznie siedem ran postrzałowych w obrębie głowy, klatki piersiowej i pleców. Śledczy zabezpieczyli na miejscu łuski oraz pocisk kalibru 9 mm.

Kim była ofiara?

Robert K., występujący pod pseudonimem Simon Skrepecki (pisownia zamienna: Siemion Skrepetski), był artystą znanym z ostrej krytyki władz Federacji Rosyjskiej. W swoich pracach tworzył m.in. karykatury Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa.

Zaledwie dzień przed śmiercią, w niedzielę, artysta opublikował w mediach społecznościowych nagranie spod ambasady Rosji w Berlinie, na którym wrzucił rosyjską flagę do śmietnika. Mężczyzna mieszkał na stałe w Białej Podlaskiej.

Obława i działania służb

Policja prowadzi intensywne poszukiwania sprawcy. Komendant wojewódzki powołał specjalną grupę śledczą. Funkcjonariusze ABW ściśle współpracują z policją i prokuraturą w tej sprawie.

Służby zatrzymały dotychczas dwóch obywateli Białorusi w wieku 33–37 lat w pobliżu konsulatu Republiki Białoruś. Prokuratorzy weryfikują ich związek z morderstwem, jednak na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna, trwa obława. Wiadomo, kim była ofiara
Strzelanina w Białej Podlaskiej. Zginął mężczyzna, trwa obława. Wiadomo, kim była ofiara

Apel policji do mieszkańców

Rzecznik lubelskiej policji, podinsp. Andrzej Fijołek, podkreśla, że mieszkańcy nie muszą się obawiać, ponieważ głównym celem sprawcy jest obecnie ucieczka. Funkcjonariusz zastrzegł jednak, że napastnik może nadal posiadać broń, dlatego ostrzega przed podejmowaniem jakichkolwiek prób ujęcia go na własną rękę.

Policja prosi o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje. Jeśli podróżowałeś samochodem w rejonie miejsca zdarzenia w poniedziałek między 8:30 a 10:30, przejrzyj nagrania. Każdy, kto zauważy podejrzane zachowanie, powinien niezwłocznie zadzwonić na numer alarmowy 112.

Funkcjonariusze dementują jednocześnie doniesienia o innych strzelaninach w mieście. Policja w Białej Podlaskiej utrzymuje zwiększoną obecność funkcjonariuszy, którzy wciąż rozmawiają z mieszkańcami i sprawdzają każdy sygnał. Za zabójstwo sprawcy grozi kara dożywotniego więzienia.

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Źródło PAP
Tematy: strzelaninaRosjaninBiała Podlaska
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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