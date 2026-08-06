Nie żyje Iga Cembrzyńska. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

Była aktorką, śpiewała, komponowała muzykę, pisała scenariusze i reżyserowała dokumenty. W pamięci publiczności najmocniej zapisała się jednak jako muza reżysera Andrzeja Kondratiuka, u niego zagrała najważniejsze role. Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat.

"Żegnaj, ukochana Igo"

Informację o śmierci aktorki przekazał w mediach społecznościowych ks. Andrzej Luter. „Odeszła. Do swojego Andrzeja, i do jego brata Janusza. Dziś zmarła wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo” - napisał ks. Luter.

Kiedy pogrzeb Igi Cembrzyńskiej?

Ceremonia pożegnania gwiazdy ma odbyć się 17 sierpnia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że artystka spocznie w rodzinnym grobie obok swojego męża Andrzeja Kondratiuka i jego brata Janusza. "Pogrzeb może odbyć się z opóźnieniem z uwagi na czas wakacyjny. Wielu przyjaciół aktorki na początku sierpnia jest poza Warszawą" - zdradziła osoba z otoczenia Cembrzyńskiej serwisowi 02. Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, w rozmowie z o2 dodała: "Na tę chwilę wiem, że planowany jest na 17 sierpnia, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Wiem, że z Zarządu Głównego ZASP w kontakcie z rodziną jest Filip Frątczak, członek ZASP" - poinformowała nas Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich.

Iga Cembrzyńska - kariera filmowa

Zadebiutowała w 1964 r. jako księżniczka mauretańska Emina w "Rękopisie znalezionym w Saragossie" Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych latach była m.in. żoną Kowalskiego w "Salcie" Tadeusza Konwickiego i piosenkarką Ewą Zarębską w "Ścianie czarownic" Pawła Komorowskiego. W "Jowicie" Janusza Morgensterna zagrała prostytutkę Lolę Fiat 1100, a w "Krzyku" Barbary Sass - zapijaczoną matkę głównej bohaterki Marianny. Iga Cembrzyńska była żoną reżysera Andrzeja Kondratiuka, była jego muzą i współpracowniczką. Byli razem do śmierci Kondratiuka w 2016 r. Cembrzyńska wystąpiła w kilkunastu filmach Kondratiuka, m.in. w "Hydrozagadce", "Jak to się robi" i "Pełni". Ogromne uznanie i nagrodę Złoty Ekran przyniosła jej rola Starej w "Gwiezdnym pyle". W 1979 r. para przyjechała do Gzowa koło Pułtuska, które odtąd stało się ich miejscem na ziemi. Tam powstały m.in. "Cztery pory roku", "Wrzeciono czasu" oraz "Słoneczny zegar". Do tego ostatniego - tak samo jak do "Mlecznej drogi" - Cembrzyńska skomponowała muzykę. W latach 90. założyła firmę "Iga Film" i stała się producentką wszystkich filmów Andrzeja. Była członkinią Polskiej Akademii Filmowej.