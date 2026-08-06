Konfederacja zadowolona z Nawrockiego. "Wetuje nawet za mało"

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W czwartek - przed Pałacem Prezydenckim - podsumuje pierwszy rok swojej prezydentury.

Rzecznik Konfederacji: Nawrocki lepszy niż Duda

"Jest lepszy niż Andrzej Duda. Przede wszystkim Karol Nawrocki jako pierwszy wetuje ustawy podnoszące podatki, to konsekwencja jego wcześniejszych zobowiązań. Powiem, że wetuje nawet za mało" - Wojciech Machulski rzecznik Konfederacji w programie "Gość Radia ZET". "Nawrocki jest lepszy niż poprzednicy, jest apartyjny, odcina się od tego sporu jaki ma miejsce na prawicy" - zauważał Machulski.

Rzecznik Konfederacji: Mentzen wetowałby więcej

Machulski wskazał, że Nawrocki “rzeczywiście używa swojej władzy”. "Wetuje może za mało, bo jakby prezydentem była Sławomir Mentzen, to wetowałby więcej. Ale Nawrocki ma te odwagę, by postawić weto" - dodał.

Rzecznik Konfederacji o ambicjach Nawrockiego

Ocenił, że “Karol Nawrocki wywodzi się z konkretnego środowiska politycznego, ale jest na tyle ambitny, że będzie chciał rozgrywać to środowisko”.

Tyle ustaw zawetował Karol Nawrocki

W trakcie rocznej kadencji prezydent Nawrocki zawetował 41 ustaw a dwie skierował do zbadania przez Trybunał Konstytucyjny w trybie kontroli prewencyjnej.