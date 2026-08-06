"Rzeczpospolita|" zwraca uwagę, że przypadające za tydzień Święto Wojska Polskiego jest formalnie tylko wewnętrznym świętem polskiej armii, a ustawa o dniach wolnych od pracy wymienia 15 sierpnia jako Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. "Tego dnia nie ma m.in. obowiązku wywieszania flagi. Ministerstwo chce to zmienić" - czytamy.

Ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej

W resorcie kultury trwają prace nad projektem ustawy o znakach Państwa i Narodu Polskiego, która w kompleksowy sposób ureguluje kwestie dotyczące symboliki państwowej. MKiDN planuje również podjęcie prac legislacyjnych obejmujących uporządkowanie kwestii związanych ze świętami państwowymi – informuje cytowany przez "Rz" wiceminister Maciej Wróbel.

Bez dodatkowych dni wolnych od pracy

I dodaje: "w tym kontekście należałoby się zgodzić z postulatem, aby wprowadzić w formie ustawowej święto państwowe pod nazwą upamiętniającą rocznicę Bitwy Warszawskiej". Jak dowiedziała się "Rzeczpospolita", resort przymierza się do zmiany obchodzonego dnia 2 maja Dnia Flagi. Myśli nad rozszerzeniem tego święta na Dzień Flagi i Orła Białego. Projekt nie przewiduje jednak wprowadzenia dodatkowych dni wolnych od pracy.

Ujednolicenie zasad odbioru

Prezes Rady Ministrów zdecydował o ujednoliceniu zasad odbioru dnia wolnego w administracji rządowej. Zgodnie z wydanym zarządzeniem 14 sierpnia 2026 r. będzie dniem wolnym dla członków korpusu służby cywilnej. W praktyce oznacza to w 2026 r. trzydniowy weekend - od 14 do 16 sierpnia - dla pracowników administracji rządowej.