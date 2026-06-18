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Akcja Bąkiewicza w Berlinie. MSZ nie wezwie "na dywanik" ambasadora Niemiec

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 10:12
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Robert Bąkiewicz
Robert Bąkiewicz/PAP Archiwalny
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie planuje wzywać ambasadora Niemiec w związku z zatrzymaniem Roberta Bąkiewicza w Berlinie. Wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski podkreśla, że Bąkiewicz złamał prawo i musi ponieść konsekwencje, a jego działalność określił mianem "służby interesom rosyjskim". W rozmowie z Radiem ZET minister odniósł się również do nadchodzącej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Gdańsku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie widzi powodów do wzywania ambasadora Niemiec po zatrzymaniu Roberta Bąkiewicza i działaczy Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski jasno komunikuje: Bąkiewicz naruszył niemieckie prawo i został za to zatrzymany.

Wiceszef MSZ przypomina, że państwa demokratyczne rozliczają każdego, kto łamie lokalne przepisy. Resort ogranicza swoje działania do standardowej pomocy konsularnej, która przysługuje każdemu obywatelowi Polski, niezależnie od tego, czy jest on osobą publiczną, czy podejrzanym o przestępstwo.

Mocne słowa pod adresem Roberta Bąkiewicza

Wiceminister Bartoszewski nie szczędził słów krytyki wobec Roberta Bąkiewicza. Wprost zakwestionował jego patriotyzm, nazywając go "rosyjskim patriotą".

Zdaniem polityka, Bąkiewicz swoimi działaniami służy interesom Rosji, a nie Polski. Bartoszewski wskazuje, że głównym celem rosyjskich operacji jest destabilizacja jedności europejskiej oraz budowanie konfliktów między państwami NATO. Wiceszef MSZ podkreślił w Radiu ZET, że osoby odwiedzające rosyjską ambasadę i promujące postawy uderzające w sojusze Polski, działają przeciwko polskiej racji stanu.

Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie
Bąkiewicz zatrzymany w Niemczech. Ruch Obrony Granic chciał postawić krzyż w Berlinie

Wołodymyr Zełenski w Gdańsku

W trakcie rozmowy w Radiu ZET wiceminister potwierdził informacje o planowanej wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Według danych resortu, Wołodymyr Zełenski ma wziąć udział w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Bartoszewski zaznaczył, że współpraca z Ukrainą jest kluczowa i nie powinna ograniczać się wyłącznie do trudnych kwestii historycznych. Podkreślił również, że prezydenci Polski i Ukrainy muszą ze sobą rozmawiać, aby budować efektywne relacje między oboma państwami.

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Źródło Radio ZET
Tematy: NiemcyRobert BąkiewiczRuch Obrony GranicWładysław Teofil Bartoszewski
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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