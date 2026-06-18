Akcja Bąkiewicza w Berlinie. MSZ nie wezwie "na dywanik" ambasadora Niemiec

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie widzi powodów do wzywania ambasadora Niemiec po zatrzymaniu Roberta Bąkiewicza i działaczy Ruchu Obrony Granic w Berlinie. Wiceminister Władysław Teofil Bartoszewski jasno komunikuje: Bąkiewicz naruszył niemieckie prawo i został za to zatrzymany.

Wiceszef MSZ przypomina, że państwa demokratyczne rozliczają każdego, kto łamie lokalne przepisy. Resort ogranicza swoje działania do standardowej pomocy konsularnej, która przysługuje każdemu obywatelowi Polski, niezależnie od tego, czy jest on osobą publiczną, czy podejrzanym o przestępstwo.

Mocne słowa pod adresem Roberta Bąkiewicza

Wiceminister Bartoszewski nie szczędził słów krytyki wobec Roberta Bąkiewicza. Wprost zakwestionował jego patriotyzm, nazywając go "rosyjskim patriotą".

Zdaniem polityka, Bąkiewicz swoimi działaniami służy interesom Rosji, a nie Polski. Bartoszewski wskazuje, że głównym celem rosyjskich operacji jest destabilizacja jedności europejskiej oraz budowanie konfliktów między państwami NATO. Wiceszef MSZ podkreślił w Radiu ZET, że osoby odwiedzające rosyjską ambasadę i promujące postawy uderzające w sojusze Polski, działają przeciwko polskiej racji stanu.

Wołodymyr Zełenski w Gdańsku

W trakcie rozmowy w Radiu ZET wiceminister potwierdził informacje o planowanej wizycie prezydenta Ukrainy w Polsce. Według danych resortu, Wołodymyr Zełenski ma wziąć udział w konferencji dotyczącej odbudowy Ukrainy w Gdańsku.

Bartoszewski zaznaczył, że współpraca z Ukrainą jest kluczowa i nie powinna ograniczać się wyłącznie do trudnych kwestii historycznych. Podkreślił również, że prezydenci Polski i Ukrainy muszą ze sobą rozmawiać, aby budować efektywne relacje między oboma państwami.