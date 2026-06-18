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"NATO 3.0". Pete Hegseth chce powrotu do "twardego sojuszu wojskowego"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:57
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Pete Hegseth
Pete Hegseth/East News
Koncepcja NATO3.0 staje się faktem? "NATO musi powrócić do prawdziwego, twardego sojuszu wojskowego, dysponującego rzeczywistymi zdolnościami odstraszania, a Europa przejmie wiodącą rolę, jeśli chodzi o obronę kontynentu" – powiedział w czwartek w Brukseli minister obrony USA Pete Hegseth. Poinformował także o rekordowej kwocie 1,5 bln dolarów na obronność Stanów Zjednoczonych.

Szef Pentagonu powiedział, że USA będą kontynuować realizowanie koncepcji "NATO 3.0", czyli przebudowę Sojuszu w ramach dążenia do "powrotu do twardego sojuszu wojskowego", który będzie dysponował w Europie rzeczywistymi siłami wojskowymi zdolnymi do odstraszania. W tej koncepcji Europa przejmie wiodącą rolę w zakresie obrony konwencjonalnej kontynentu – dodał.

Pete Hegseth: Niektóre kraje muszą zrobić jeszcze więcej

Hegseth powiedział, że na poprzednim szczycie NATO w Hadze w czerwcu ub.r. podjęto liczne zobowiązania, które wiele krajów już realizuje. Niektóre będą musiały zrobić jeszcze więcej. Stany Zjednoczone będą o tym mówić otwarcie, zarówno w rozmowach prywatnych, jak i publicznie – zapowiedział.

Pete Hegseth: Rekordowa kwota 1,5 bln to sygnał dla świata

Szef Pentagonu poinformował, że USA zamierzają zainwestować rekordową kwotę 1,5 bln dolarów w swoją obronność w 2027 r. i oświadczył, że "jest to sygnał dla świata". Jak dodał, inwestycje te są kluczowe dla zdolności obronnych USA i amerykańskiego przemysłu obronnego. Przemysł ten ma chronić przede wszystkim USA i ich interesy, ale też będzie stanowił zabezpieczenie siły NATO i sojuszników. Wszystko to się ze sobą łączy i wysyła światu właściwy sygnał, że rozumiemy obecne zagrożenia i że nie możemy poprzestać na samym mówieniu o nich – przekonywał Hegseth.

Minister obrony (wojny) USA uczestniczy w czwartek w posiedzeniu ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

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Źródło PAP
Tematy: USANATOPete HegsethPentagon
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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