Ważne ogłoszenie NATO dotyczące USA. "Ze skutkiem natychmiastowym"

Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe – powiedział Mark Rutte dziennikarzom przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

Szef NATO: To narzędzie planistyczne, w razie wojny USA pomogą

Szef NATO zaznaczył jednak, że zmiany dotyczą przede wszystkim planowania wojskowego. Jak podkreślił, w przypadku rzeczywistego konfliktu wszyscy członkowie Sojuszu, w tym USA, wykorzystają maksymalnie dostępne zdolności, aby zapewnić skuteczną obronę.

To narzędzie planistyczne. Gdyby wybuchła wojna, wszyscy sojusznicy, także Stany Zjednoczone, zaangażowaliby maksymalne siły, by prowadzić działania obronne – zapewnił.

Spotkanie w Brukseli jest ostatnim na wysokim szczeblu przed lipcowym szczytem Sojuszu w Ankarze. Jak powiedział Rutte, szczyt w Turcji będzie poświęcony realizacji zobowiązań, wydatków, rozwojowi przemysłu obronnego oraz wsparciu dla Ukrainy.

Szef NATO: Musimy utrzymać Ukrainę silną w walce, to kluczowy temat

Jeśli chodzi o wydatki, obserwujemy napływ ogromnych środków finansowych. Europa i Kanada wydadzą w 2025 roku o ponad 90 mld dolarów więcej, niż w 2024 roku, co oznacza niemal 20-procentowy wzrost wydatków na obronność. To naprawdę świetna wiadomość i właśnie tego potrzebujemy, aby osiągnąć poziom 5 proc. (PKB – PAP), zrealizować nasze cele dotyczące zdolności wojskowych i wymagane poziomy gotowości – powiedział Rutte.

Dodał, że potrzebne jest jednocześnie przyspieszenie w produkcji przemysłu obronnego, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie.

Musimy także utrzymać Ukrainę silną w walce. To będzie dziś jeden z kluczowych tematów. To wszystko jest częścią NATO 3.0 – silniejszej Europy w silniejszym NATO. Właśnie to budujemy – zaznaczył,

Szef NATO: Zełenski weźmie udział w spotkaniu Grupy Ramstein

W środę obrady zaczną się od posiedzenia Grupy Planowania Nuklearnego. Następnie odbędzie się spotkanie wszystkich 32 państw członkowskich, a później – spotkanie Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (UDCG) – czyli tzw. roboczo Grupy Ramstein. Rutte ogłosił, że w tym ostatnim weźmie udział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Miałem zaszczyt gościć go wczoraj wieczorem. Będzie obecny na spotkaniu UDCG, więc czeka nas intensywny dzień pełen spotkań, których celem jest realizacja zobowiązań i zapewnienie odpowiednich środków finansowych, zdolności produkcyjnych przemysłu obronnego oraz wsparcia dla Ukrainy – podsumował.