Janusz Michałowski nie żyje
Janusz Michałowski zmarł 11 czerwca br. Aktor znany m.in. z serialu "Boża podszewka" czy filmów "Va bank" oraz "Lawa" odszedł w wieku 89 lat.
Informację o śmierci aktora przekazał reżyser Wojtek Ziemilski, dla którego Michałowski był wujem. "Był aktorem. Takim, jakich już nie robią. (...) Był też mężem Izy Cywińskiej, i przez te dwa lata po jej śmierci spędziłem z nim sporo czasu. Strasznie za nią tęsknił - napisał reżyser w mediach społecznościowych.
Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Podano datę i szczegóły
Teraz bliscy Janusza Michałowskiego poinformowali o dniu oraz szczegółach pogrzebu. Ceremonia została zaplanowana na poniedziałek, 22 czerwca. Po mszy świętej w kościele Środowisk Twórczych w Warszawie aktor zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.
Tak bliscy pożegnali Janusza Michałowskiego
Był nadzwyczaj czułym mężem, dobrym, skromnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem pełnym łagodności i życzliwości. Odnosił się do każdego z szacunkiem i serdecznością. Kreował wielkie role, wspaniale mówił wiersze, z pasją mówił o teatrze. Miał dar przywracania piękna starym przedmiotom. Stałeś się nam bardzo bliski, Janusz - napisano w nekrologu.
Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.