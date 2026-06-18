Janusz Michałowski nie żyje

Janusz Michałowski zmarł 11 czerwca br. Aktor znany m.in. z serialu "Boża podszewka" czy filmów "Va bank" oraz "Lawa" odszedł w wieku 89 lat.

Informację o śmierci aktora przekazał reżyser Wojtek Ziemilski, dla którego Michałowski był wujem. "Był aktorem. Takim, jakich już nie robią. (...) Był też mężem Izy Cywińskiej, i przez te dwa lata po jej śmierci spędziłem z nim sporo czasu. Strasznie za nią tęsknił - napisał reżyser w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Podano datę i szczegóły

Teraz bliscy Janusza Michałowskiego poinformowali o dniu oraz szczegółach pogrzebu. Ceremonia została zaplanowana na poniedziałek, 22 czerwca. Po mszy świętej w kościele Środowisk Twórczych w Warszawie aktor zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.

Tak bliscy pożegnali Janusza Michałowskiego

Był nadzwyczaj czułym mężem, dobrym, skromnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem pełnym łagodności i życzliwości. Odnosił się do każdego z szacunkiem i serdecznością. Kreował wielkie role, wspaniale mówił wiersze, z pasją mówił o teatrze. Miał dar przywracania piękna starym przedmiotom. Stałeś się nam bardzo bliski, Janusz - napisano w nekrologu.