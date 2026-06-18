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Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Podano datę i szczegóły

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 10:03
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Michałowski
Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Podano datę i szczegóły/AKPA
Janusz Michałowski nie żyje. Aktor teatralny i telewizyjny odszedł w wieku 89 lat. Wiadomo już, kiedy odbędzie się jego pogrzeb. Rodzina podała informacje o dacie oraz miejscu ceremonii pogrzebowej.

Janusz Michałowski nie żyje

Janusz Michałowski zmarł 11 czerwca br. Aktor znany m.in. z serialu "Boża podszewka" czy filmów "Va bank" oraz "Lawa" odszedł w wieku 89 lat.

Informację o śmierci aktora przekazał reżyser Wojtek Ziemilski, dla którego Michałowski był wujem. "Był aktorem. Takim, jakich już nie robią. (...) Był też mężem Izy Cywińskiej, i przez te dwa lata po jej śmierci spędziłem z nim sporo czasu. Strasznie za nią tęsknił - napisał reżyser w mediach społecznościowych.

Zmarł wybitny aktor Janusz Michałowski. Zagrał wiele doskonałych ról
Zmarł wybitny aktor Janusz Michałowski. Zagrał wiele doskonałych ról

Pogrzeb Janusza Michałowskiego. Podano datę i szczegóły

Teraz bliscy Janusza Michałowskiego poinformowali o dniu oraz szczegółach pogrzebu. Ceremonia została zaplanowana na poniedziałek, 22 czerwca. Po mszy świętej w kościele Środowisk Twórczych w Warszawie aktor zostanie pochowany na Powązkach Wojskowych w Alei Zasłużonych.

Tak bliscy pożegnali Janusza Michałowskiego

Był nadzwyczaj czułym mężem, dobrym, skromnym, wrażliwym i mądrym człowiekiem pełnym łagodności i życzliwości. Odnosił się do każdego z szacunkiem i serdecznością. Kreował wielkie role, wspaniale mówił wiersze, z pasją mówił o teatrze. Miał dar przywracania piękna starym przedmiotom. Stałeś się nam bardzo bliski, Janusz - napisano w nekrologu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćPogrzebjanusz michałowski
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

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