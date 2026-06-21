Obława po zabójstwie w Mierzawie. Policja publikuje wizerunek podejrzanego

W piątek, 19 czerwca, w godzinach popołudniowych w Mierzawie (gmina Wodzisław) doszło do tragedii. 49-letni Dariusz Równicki zaatakował nożem swoich teściów. W wyniku zdarzenia 80-letni mężczyzna zmarł na miejscu. 76-letnia kobieta trafiła do szpitala z ciężkimi obrażeniami; jej stan lekarze określają jako poważny, lecz stabilny. Po ataku sprawca zbiegł z miejsca zbrodni. Prokuratura Rejonowa w Jędrzejowie wydała za nim list gończy.

Rysopis poszukiwanego

Policja opublikowała wizerunek podejrzanego, aby przyspieszyć jego ujęcie. Dariusz Równicki ma 49 lat, około 180 cm wzrostu, krótkie włosy w kolorze szatyn z wyraźnymi zakolami. W momencie ucieczki mężczyzna miał na sobie jasnoniebieską koszulkę z krótkim rękawem, ciemne spodnie dresowe, buty sportowe.

Kluczową informacją dla świadków jest środek lokomocji napastnika – z Mierzawy odjechał na żółto-czarnej hulajnodze elektrycznej.

Poszukiwany Dariusz Równicki

Trwa wielka obława

W pościg za mężczyzną ruszyły potężne siły. W działaniach bierze udział blisko 300 policjantów z Jędrzejowa oraz Komendy Wojewódzkiej Policji. Funkcjonariusze przeczesują trudny teren powiatu jędrzejowskiego przy wsparciu psów tropiących, śmigłowca z Komendy Głównej Policji oraz quadów z Radomia.

Poszukiwany Dariusz Równicki to były policjant, który odszedł ze służby w lutym 2023 roku. Służył głównie w pionie prewencji. Policja podkreśla, że mężczyzna nie posiada zezwolenia na broń palną.

Jak zgłosić informacje?

Policja prosi o pilny kontakt każdego, kto widział poszukiwanego lub wie, gdzie może przebywać. Specjalny numer operacyjny: 516-385-635 (można dzwonić, wysyłać SMS-y i zdjęcia). Numery alarmowe: 997 lub 112. Służby gwarantują pełną anonimowość.

Policjanci kategorycznie odradzają podejmowanie prób samodzielnego zatrzymania mężczyzny. Mimo że obecnie nie klasyfikują go jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, należy zachować ostrożność. Jednocześnie przypominają, że za ukrywanie sprawcy lub pomoc w ucieczce grozi kara do 5 lat więzienia.