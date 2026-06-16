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Koniec obławy w Małopolsce. Policja odnalazła ciało 19-latka

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:27
[aktualizacja dzisiaj, 09:57]
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policja
Tragiczna śmierć 19-latki w Mszanie Dolnej. Trwa pościg za sprawcą/Shutterstock
Tragiczny finał poszukiwań w Małopolsce. Policja odnalazła we wtorek rano ciało 19-letniego mężczyzny w lesie na terenie gminy Mszana Dolna. Śledczy potwierdzają, że mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo po tym, jak w poniedziałkowy wieczór zamordował swoją 19-letnią byłą partnerkę. W sprawie rusza śledztwo, a prokuratura zleciła sekcję zwłok obojga młodych ludzi.

We wtorek rano zakończyła się intensywna obława w gminie Mszana Dolna. Policjanci z pokładu śmigłowca zauważyli w masywie leśnym ciało młodego mężczyzny. Rzeczniczka nowosądeckiej prokuratury, prok. Justyna Rataj-Mykietyn, przekazała, że wszystko wskazuje na to, iż jest to poszukiwany od poniedziałku 19-latek.

Według wstępnych ustaleń śledczych mężczyzna popełnił samobójstwo. Przy zwłokach policjanci znaleźli ostre narzędzie, które – jak przypuszczają prokuratorzy – było również narzędziem zbrodni użytej do ataku na kobietę. Ostateczne potwierdzenie tej tezy przyniosą jednak dopiero specjalistyczne badania i ekspertyzy.

Przebieg zbrodni w Mszanie Górnej

Do tragedii doszło w poniedziałek wieczorem w Mszanie Górnej. Jak podaje prokuratura, sprawca zaatakował swoją byłą partnerkę, gdy ta wróciła z pracy do domu. Do ataku doszło na posesji. Mężczyzna zadał dziewczynie kilka ciosów ostrym narzędziem w okolice szyi i klatki piersiowej. Kobieta zmarła na skutek odniesionych obrażeń. Po dokonaniu zbrodni napastnik uciekł w stronę pobliskiego lasu.

Wielogodzinna obława policji

Przez całą noc z poniedziałku na wtorek policja prowadziła zakrojone na szeroką skalę działania poszukiwawcze. Funkcjonariusze przeczesywali teren przy użyciu zaawansowanego sprzętu: śmigłowca policyjnego, który z powietrza monitorował zalesione tereny, około 10 dronów wyposażonych w kamery, które wspierały działania na ziemi, punktów blokadowych, na których mundurowi prowadzili kontrole pojazdów, aby uniemożliwić sprawcy ucieczkę z regionu.

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Rusza śledztwo

Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu wszczyna śledztwo w sprawie zabójstwa 19-letniej kobiety oraz samobójczej śmierci mężczyzny. Ciała obu osób trafiły do zabezpieczenia w celu przeprowadzenia sekcji zwłok. Na miejscu zbrodni przez całą noc pracowali prokuratorzy, technicy policyjni oraz biegli z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

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Źródło PAP
Tematy: policjazabójstwoObława
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oprac. Olga Skórko
Dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
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