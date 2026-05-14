Zełenski: Rosjanie zaatakowali samochód ONZ. Nie mogli tego nie wiedzieć

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:17
Wołodymyr Zełenski/PAP Archiwalny
Wojska rosyjskie dwukrotnie zaatakowały dronami samochód przedstawicieli Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej, którzy przebywali z misją w Chersoniu na południu Ukrainy – oświadczył w czwartek prezydent tego kraju Wołodymyr Zełenski. Zdaniem ukraińskiego przywódcy Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, jaki pojazd atakują.

"Dziś podczas misji humanitarnej w Chersoniu Rosjanie dwukrotnie zaatakowali dronami FPV samochód i Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, jaki pojazd atakują. W samochodzie znajdował się szef Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej oraz jeszcze ośmiu pracowników organizacji. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Przedstawiciele misji zostali ewakuowani" – napisał Zełenski w serwisach społecznościowych.

Najnowszy bilans ofiar ataków Rosji

Prezydent podał także najnowszą liczbę ofiar zmasowanych ataków, m.in. na Kijów, do których doszło w nocy ze środy na czwartek.

"Na tę chwilę wiadomo już o pięciu ofiarach śmiertelnych nocnego rosyjskiego ataku na Kijów. Moje kondolencje dla rodzin i bliskich. Około 40 osób zostało rannych w stolicy. Kolejnych siedem osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. W Charkowie liczba poszkodowanych wzrosła już do 28. Dwie osoby zostały ranne w obwodzie odeskim. Łącznie w całym kraju uszkodzonych zostało 180 obiektów, z czego ponad 50 to zwykłe budynki mieszkalne" – poinformował.

Zełenski: Zestrzeliliśmy 93 proc. dronów Rosji

Zełenski ogłosił, że podczas nocnej obrony przed rosyjskimi atakami 93 procent dronów zostało zestrzelonych. Wcześniej informował, że ostatniej nocy wojska rosyjskie zaatakowały z zastosowaniem ponad 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet.

"Na wszystkie te uderzenia będzie udzielona sprawiedliwa odpowiedź" – uprzedził prezydent Ukrainy.

