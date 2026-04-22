USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa

oprac. Agnieszka Maj
wczoraj, 08:13
[aktualizacja wczoraj, 08:13]
HIMARS
USA coraz bardziej narażone na atak. Niepokojący efekt działań Trumpa/shutterstock
W ciągu siedmiu tygodni armia USA zużyła w wojnie z Iranem niemal połowę rakiet Patriot i podobną proporcję pocisków do systemu obrony przeciwrakietowej THAAD - poinformowała we wtorek telewizja CNN powołując się na analizę think tanku CSIS i źródła w Pentagonie. Odbudowa arsenału ma zająć lata.

Według waszyngtońskiego ośrodka Center for Strategic International Studies (CSIS) siły USA zużyły co najmniej połowę pocisków do systemów THAAD służących przechwytywaniu rakiet balistycznych, niemal połowę pocisków do Patriotów, co najmniej 45 proc. nowych pocisków balistycznych wystrzeliwanych z systemu HIMARS, Precision Strike Missiles (PrSM), a także 30 proc. rakiet manewrujących Tomahawk. Ponadto według ekspertów CSIS w 20 proc. zużyto pociski tarczy antyrakietowej systemu Aegis, SM-3 i SM-6 oraz rakiety powietrze-ziemia JASSM.

Uzupełnienie ubytków w zapasach zajmie lata

Według źródła bliskiego sprawie, które cytuje CNN, wyniki analizy CSIS w dużej mierze pokrywają się z niejawnymi analizami Pentagonu. Autorzy raportu oceniają, że choć wojsko USA wciąż posiada wystarczająco dużo amunicji, by wznowić bombardowanie Iranu, jeśli zajdzie taka potrzeba, uszczuplony arsenał nie wystarczyłby na konfrontację z równorzędnym rywalem, jak np. Chiny.

Mimo starań Pentagonu, by zwiększyć produkcję pocisków rakietowych, według oceny CSIS, uzupełnienie ubytków w zapasach zajmie lata. "Wysokie wydatki na amunicję stworzyły okno zwiększonej podatności na ataki w zachodnim Pacyfiku" – powiedział CNN Mark Cancian, emerytowany pułkownik Korpusu Piechoty Morskiej USA i jeden z autorów raportu CSIS. Dodał, że "uzupełnienie tych zapasów zajmie od jednego do czterech lat, a kolejne kilka lat zajmie ich rozbudowa do niezbędnego poziomu".

Wojsko "ma wszystko, czego potrzebuje"

Rzecznik Pentagonu, Sean Parnell, powiedział z kolei, że wojsko "ma wszystko, czego potrzebuje, aby działać w czasie i miejscu wybranym przez prezydenta". We wtorek późnym wieczorem czasu polskiego prezydent USA Donald Trump ogłosił w serwisie Truth Social, że przedłuża wprowadzone dwa tygodnie temu zawieszenie broni z Iranem. Będzie obowiązywać do czasu złożenia przez Teheran nowej propozycji zakończenia wojny i zakończenia rozmów na ten temat. Trump zapowiedział zarazem utrzymanie blokady irańskich portów.

Źródło PAP
oprac. Agnieszka Maj
