To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem

Marta Kawczyńska — Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Moda na imiona z dawnych lat trwa w najlepsze. Wiele dzieci otrzymuje te, które nosili ich babcie albo dziadkowie a nawet pradziadkowie. Część z nich to imiona bardzo popularne w czasach PRL. Są jednak i takie, które rodzice omijają szerokim łukiem. Tak jest z tym jednym, konkretnym imieniem dla dziewczynki. O jakie dokładnie chodzi?

Wybór imienia dla dziecka to proces, który dla wielu przyszłych rodziców nie należy do najłatwiejszych. Bywa, że nie wiadomo, na jakie się zdecydować. W ostatnich latach coraz częściej wybierane są imiona, które noszą lub nosili dziadkowie albo pradziadkowie.

Te imiona z czasów PRL są wciąż popularne

Jak wynika z danych z bazy PESEL wciąż najpopularniejszym imieniem dla dziewczynki jest Anna. W Polsce nosi je ponad milion kobiet, a dokładnie 1 063 756 Polek. W ubiegłym, czyli 2025 roku rodzice wybrali je dla 1147 pociech. Wśród imion, które były popularne w czasach PRL a które i dziś cieszą się ogromnym powodzeniem można wymienić takie jak:

  • Zofia
  • Helena
  • Krystyna
  • Małgorzata
  • Marta
  • Grażyna

To imię z czasów PRL rodzice omijają szerokim łukiem

Nie wszystkie imiona z czasów PRL doczekały się jednak "reaktywacji". Jednym z hitów czasów PRL, którego od dłuższego czasu trudno szukać w aktach urodzenia i na liście imion nadawanych dziewczynkom, jest Lucyna.

To imię jest jednym z tych omijanych szerokim łukiem przez rodziców. Okazuje się, że w minionym roku wybrano je tylko 74 razy.

Jakie jest znaczenie tego popularnego w czasach PRL imienia?

To popularne imię w czasach PRL, czyli Lucyna, wywodzi się ze starożytnego Rzymu i pochodzi od łacińskiego słowa "lux", czyli światło. To odpowiednik męskiego imienia Lucjusz albo Łucjusz. Oznaczało "osobę świetlistą, urodzoną o poranku" lub "niosącą blask"

Jaka jest osoba, która nosi to omijane szerokim łukiem imię z PRL?

Z racji znaczenia, imię dziś omijane szerokim łukiem przez rodziców, kojarzy się z kobietami pogodnymi, łagodnymi, ale silnymi. Noszące imię Lucyna są:

  • ogromnie ambitne
  • wrażliwe
  • mają wysokie poczucie odpowiedzialności
  • są bardzo niezależne
  • emanują spokojem
  • mają w sobie wiele empatii.

To także kobiety, które potrafią postawić na swoim i podejmować stanowcze decyzje. Jedną z najbardziej znanych aktorek czasów PRL, która nosiła to imię była Lucyna Winnicka. Widzowie zapamiętali ją z ról w filmach "Matka Joanna od Aniołów" czy "Pociąg". Kobiety o tym imieniu obchodzą imieniny: 30 czerwca, 17 października i 26 października.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
