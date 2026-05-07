Prezent dla papieża

Donald Tusk postanowił wręczyć papieżowi prezent. "Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy" - napisał we wpisie na platformie X.

Za chwilę rozpoczynam wizytę u Ojca Świętego Leona XIV. W podarunku wiozę Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim. Mam nadzieję, że się ucieszy. — Donald Tusk (@donaldtusk) May 7, 2026 Rozwiń

To pierwsza audiencja premiera u Leona XIV. Odbędzie się w przeddzień pierwszej rocznicy wyboru papieża z USA.

Szef rządu spotka się także z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem.

Czego dotyczy wizyta?

Rozmowy dotyczyć będą sytuacji geopolitycznej oraz działań na rzecz pokoju, w tym zakończenia wojny w Ukrainie, stabilizacji sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz pomocy humanitarnej i zapobiegania konfliktom w Afryce.

O godz. 15.30 Donald Tusk spotka się z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni w jej kancelarii, Palazzo Chigi. Rozmowa z premier Włoch dotyczyć będzie relacji dwustronnych oraz kluczowych wyzwań stojących przed Europą i Unią Europejską. Liderzy omówią kwestie bezpieczeństwa, dalszego wsparcia dla Ukrainy, konkurencyjności europejskiej gospodarki oraz procesu rozszerzenia Unii Europejskiej.