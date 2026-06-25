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Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 20:09
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specjalistyczny szpital wojewódzki w jastrzębiu zdroju
specjalistyczny szpital wojewódzki w jastrzębiu zdroju/Shutterstock
Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju. Mężczyzna wtargnął na teren placówki i zaatakował personel medyczny oraz pacjentów przy użyciu ostrego narzędzia. Policja zatrzymała sprawcę.

W czwartek wieczorem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku. Mężczyzna uzbrojony w ostre narzędzie wszedł na teren placówki i zaatakował przebywające tam osoby.

Policjanci odebrali zgłoszenie o zdarzeniu krótko po godzinie 18:00. Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze, którzy szybko obezwładnili i zatrzymali napastnika. Obecnie mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające i ustalają dokładne okoliczności, w jakich doszło do agresji.

Bilans poszkodowanych

W sprawie liczby poszkodowanych pojawiają się rozbieżne informacje. Oficjalnie rzeczniczka szpitala, Marcelina Kowalewska, potwierdziła, że sprawca ranił trzy osoby. Jednak nieoficjalne źródła wskazują na większą liczbę ofiar.

Jak informuje TVN24, w wyniku ataku ranne zostały cztery osoby: ordynator gastrologii, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Według tych samych ustaleń, jedna z pacjentek wymagała operacji, natomiast stan ordynatora nie wymagał interwencji chirurgicznej.

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Działania policji

Aspirant sztabowy Halina Semik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, potwierdziła zatrzymanie sprawcy. W pierwszej fazie działań, około godziny 19:00, mundurowi dysponowali informacją o jednej zaatakowanej osobie z personelu szpitalnego. W miarę trwania akcji i zabezpieczania terenu, funkcjonariusze uściślali informacje o wszystkich poszkodowanych. Obecnie śledczy pracują na miejscu, zbierają dowody i przesłuchują świadków.

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Źródło TVN24
Tematy: szpitalnożownikjastrzębie zdrój
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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