Atak nożownika w szpitalu w Jastrzębiu-Zdroju. Napastnik zatrzymany

W czwartek wieczorem w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Jastrzębiu-Zdroju doszło do ataku. Mężczyzna uzbrojony w ostre narzędzie wszedł na teren placówki i zaatakował przebywające tam osoby.

Policjanci odebrali zgłoszenie o zdarzeniu krótko po godzinie 18:00. Na miejscu natychmiast pojawili się funkcjonariusze, którzy szybko obezwładnili i zatrzymali napastnika. Obecnie mundurowi prowadzą czynności wyjaśniające i ustalają dokładne okoliczności, w jakich doszło do agresji.

Bilans poszkodowanych

W sprawie liczby poszkodowanych pojawiają się rozbieżne informacje. Oficjalnie rzeczniczka szpitala, Marcelina Kowalewska, potwierdziła, że sprawca ranił trzy osoby. Jednak nieoficjalne źródła wskazują na większą liczbę ofiar.

Jak informuje TVN24, w wyniku ataku ranne zostały cztery osoby: ordynator gastrologii, pielęgniarka oraz dwie pacjentki. Według tych samych ustaleń, jedna z pacjentek wymagała operacji, natomiast stan ordynatora nie wymagał interwencji chirurgicznej.

Działania policji

Aspirant sztabowy Halina Semik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, potwierdziła zatrzymanie sprawcy. W pierwszej fazie działań, około godziny 19:00, mundurowi dysponowali informacją o jednej zaatakowanej osobie z personelu szpitalnego. W miarę trwania akcji i zabezpieczania terenu, funkcjonariusze uściślali informacje o wszystkich poszkodowanych. Obecnie śledczy pracują na miejscu, zbierają dowody i przesłuchują świadków.