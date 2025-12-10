Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 12:00 w Myślenicach. Policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie, który miał przy sobie kij bejsbolowy i nóż. Napastnik wtargnął na teren jednej z firm. Tam zaatakował nożem dwie osoby – pracownika i ochroniarza. Ochroniarz w wyniku ataku trafił do szpitala.

Policjant użył broni palnej

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, również zostali zaatakowani nożem przez napastnika. Mężczyzna nie reagował na wielokrotne polecenia funkcjonariuszy, którzy kazali mu odrzucić niebezpieczne narzędzie. Policjant użył broni palnej w celu obezwładnienia agresora. W wyniku postrzału mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności na miejscu zdarzenia w celu ustalenia wszystkich okoliczności.