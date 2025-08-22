Do ataku doszło w piątek na ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Jedna osoba odniosła obrażenia. Na ten moment brak informacji na temat jej stanu zdrowia. Policja zatrzymała jednego mężczyznę w związku z atakiem. W tej chwili policjanci nie ujawniają szczegółów na temat motywów i okoliczności zdarzenia.

Jak informuje RMF FM, na miejscu ataku nadal pracują służby. Policjanci zbierają materiały dowodowe, które pomogą wyjaśnić przyczyny i przebieg incydentu.