Jedna osoba została ranna w wyniku ataku nożownika w Chorzowie na Śląsku - informuje RMF FM. Policja potwierdza, że zatrzymała już jednego człowieka w tej sprawie. Atak miał miejsce na ulicy Siemianowickiej, a funkcjonariusze cały czas pracują na miejscu zdarzenia.
Do ataku doszło w piątek na ul. Siemianowickiej w Chorzowie. Jedna osoba odniosła obrażenia. Na ten moment brak informacji na temat jej stanu zdrowia. Policja zatrzymała jednego mężczyznę w związku z atakiem. W tej chwili policjanci nie ujawniają szczegółów na temat motywów i okoliczności zdarzenia.
Jak informuje RMF FM, na miejscu ataku nadal pracują służby. Policjanci zbierają materiały dowodowe, które pomogą wyjaśnić przyczyny i przebieg incydentu.
