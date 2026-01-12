Wojsko Polskie stawia na profesjonalizację i zachęty finansowe. Każdy, kto zdecyduje się na Dobrowolną Zasadniczą Służbę Wojskową, może liczyć na stabilne wsparcie finansowe. Za każdy miesiąc szkolenia państwo płaci 6300 zł brutto. To kwota, która ma przyciągnąć ambitnych ludzi szukających nowej drogi zawodowej. Sama służba dzieli się na dwa główne etapy:

Szkolenie podstawowe (27 dni): To intensywny czas nauki żołnierskiego rzemiosła. Poznasz zasady musztry, obsługę broni i podstawy taktyki. Ten etap kończy się najważniejszym momentem – uroczystą przysięgą wojskową.

Po przysiędze możesz kontynuować przygodę z mundurem. Przez blisko rok będziesz zdobywać konkretne umiejętności w wybranej jednostce wojskowej na terenie całego kraju. To tutaj decydujesz, czy chcesz zostać kierowcą czołgu, łącznościowcem, czy może specjalistą od logistyki.

Harmonogram 2026. Kiedy możesz założyć mundur?

MON przygotował gęstą siatkę terminów na cały rok 2026. Jeśli nie zdążysz na pierwszy turnus, masz jeszcze osiem kolejnych szans. Terminy szkolenia podstawowego w 2026 roku:

I TURNUS: 12 stycznia – 7 lutego (właśnie ruszył)

(właśnie ruszył) II TURNUS: 9 lutego – 7 marca

III TURNUS: 9 marca – 4 kwietnia

IV TURNUS: 4 maja – 30 maja

V TURNUS: 8 czerwca – 4 lipca

VI TURNUS: 13 lipca – 8 sierpnia

VII TURNUS: 17 sierpnia – 12 września

VIII TURNUS: 28 września – 24 października

IX TURNUS: 16 listopada – 12 grudnia

Dla osób, które mają już pewne przeszkolenie, przewidziano także 12-dniowe szkolenie podstawowe w terminie: 9 czerwca – 20 czerwca.

Kto może zostać żołnierzem? Wymagania

Wojsko nie szuka nadludzi, ale osób odpowiedzialnych i zmotywowanych. Aby założyć mundur, musisz spełnić kilka podstawowych warunków:

Posiadać obywatelstwo polskie.

Mieć ukończone 18 lat.

Cieszyć się nieposzlakowaną opinią (wojsko sprawdza Twoją przeszłość).

Być osobą niekaraną za przestępstwa umyślne.

Posiadać co najmniej podstawowe wykształcenie.

Przejść pozytywnie badania lekarskie i psychologiczne potwierdzające zdolność do służby.

Jak się zapisać?

Proces rekrutacji w dużej mierze odbywa się online. Nie musisz od razu biegać po urzędach.

Rejestracja online: Wejdź na portal zostanzolnierzem.pl i załóż konto.

i załóż konto. Wniosek: Wygeneruj wniosek o powołanie bezpośrednio w systemie.

o powołanie bezpośrednio w systemie. Wizyta w WCR: Udaj się do Wojskowego Centrum Rekrutacji (np. w Olsztynie lub najbliższego Twojego miejsca zamieszkania). Zabierz ze sobą dokumenty: kopię dowodu osobistego, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty i uprawnienia (np. prawo jazdy, kursy językowe, uprawnienia na maszyny). Wojsko docenia specjalistów.

Legia Akademicka. Propozycja dla studentów

9 stycznia 2026 roku wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister nauki Marcin Kulasek podpisali porozumienie, które kontynuuje projekt Legii Akademickiej. To propozycja dla tych, którzy nie chcą przerywać studiów, a marzą o stopniu podoficera lub oficera. Już 22 tysiące studentów zostało żołnierzami. To jest zaproszenie dla wszystkich, którzy chcą podnieść swoje umiejętności i zwiększyć swoją sprawność w tych trudnych czasach – podkreślił szef MON.

Jak działa Legia Akademicka? Łączysz naukę z wojskiem. Przechodzisz 28 dni szkolenia podstawowego w przerwie między semestrami. Następnie realizujesz moduł podoficerski lub oficerski (teoretyczny na uczelni, praktyczny w jednostkach). MON wyznacza tzw. Patronackie Jednostki Wojskowe, które opiekują się studentami. Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że armii szczególnie brakuje podoficerów, dlatego studenci są grupą priorytetową. Co więcej, rząd pracuje nad utworzeniem Uniwersytetu Bezpieczeństwa Narodowego, co ma jeszcze bardziej podnieść prestiż kształcenia wojskowego w Polsce.