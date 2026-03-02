Językowe kontaminacje. Przewrotny QUIZ z polskiego, który pokona prawie wszystkich
dzisiaj, 70 minut temu
O tym, że polski to język niełatwy, nie trzeba nikogo przekonywać. Często zdarza się, że używamy tzw. kontaminacji. Kontaminacja językowa (zbitka słowna, skrzyżowanie) to błąd polegający na połączeniu dwóch podobnych znaczeniowo lub brzmieniowo wyrazów lub wyrażeń w jedną, niepoprawną formę
