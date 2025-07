Do zdarzenia doszło w piątek, 11 lipca 2025 roku, około godziny 22:00 na ulicy Katedralnej w Tarnowie. Pięcioosobowa grupa młodych szła na tarnowski rynek. Jak relacjonuje Radio ESKA, z naprzeciwka nadchodził mężczyzna w wieku około 25-30 lat, który zaczął zaczepiać i obrażać nastolatków.

Niespodziewane pchnięcie nożem

Na ulicy Katedralnej w Tarnowie doszło do sprzeczki pomiędzy pięcioma nastolatkami, którzy poruszali się w stronę płyty rynku, a mężczyzną w wieku między 25 a 30 lat, który poruszał się z naprzeciwka. Ten podczas sprzeczki w pewnym momencie dobył niebezpieczne narzędzie i ranił jednego z chłopców. Prawdopodobnie był to nóż lub inne ostre narzędzie. 17-latek z raną ciętą brzucha trafił do szpitala - powiedział mł. asp. Kamil Wójcik, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, w rozmowie z Radiem ESKA.

Życiu rannego nie zagraża niebezpieczeństwo

17-latek natychmiast został przewieziony do szpitala. Jak przekazał rzecznik tarnowskiej komendy, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Stan poszkodowanego określa się jako stabilny.

Rysopis nożownika

Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia w kierunku Rynku i obecnie jest poszukiwany przez policję. W chwili ataku miał na sobie czarną koszulkę, czarne spodnie i białe buty sportowe. Mężczyzna jest średniego wzrostu i posiada czarne włosy, a także w sposób charakterystyczny utyka na jedną z nóg. Policja apeluje do świadków o kontakt.