Ciąg dalszy deszczu i burz. Prognoza pogody na sobotę, 12 lipca

Jak podaje IMGW, Wyspy Brytyjskie, północna Skandynawia oraz zachodnia część Europy znajdują się pod wpływem klina wyżowego, co oznacza obszar podwyższonego ciśnienia i stabilniejszej pogody. Z kolei nad Półwyspem Iberyjskim i Bałtykiem dominują ośrodki niżowe, zapowiadające niższego ciśnienia i potencjalnie bardziej zmienną aurę. Polska pozostaje pod wpływem niżu z układem frontów atmosferycznych, którego centrum powoli przemieszcza się z Litwy w kierunku Zatoki Gdańskiej. Jesteśmy w chłodnej, morskiej masie powietrza polarnego.

Jaka będzie temperatura w sobotę, 12 lipca? Oto prognoza pogody

W sobotę, w ciągu dnia należy spodziewać się dużego zachmurzenia, choć miejscami możliwe są przejaśnienia. Prognozowane są przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Suma opadów może wynieść do 15 mm, a na zachodzie kraju nawet do 20 mm. Temperatury maksymalne w większości regionów wyniosą od 16 do 20 stopni Celsjusza. Cieplej będzie na wschodzie oraz punktowo na zachodzie, gdzie termometry mogą wskazać 21 stopni Celsjusza, a nawet 22 stopnie Celsjusza. Na Podkarpaciu prognozowane jest nawet 24 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany. W zachodniej i południowej części kraju możliwe są porywy do 60 km/h, wiejące głównie z południa. Na północy wiatr będzie wiał także ze wschodu. Na wysokościach w Sudetach porywy mogą osiągać do 80 km/h, a w Karpatach do 60 km/h.

Prognoza pogody na noc z soboty na niedzielę

W nocy z soboty (12 lipca) na niedzielę (13 lipca) prognozowane jest duże zachmurzenie, jednak na południowo-wschodnich obszarach spodziewane są większe przejaśnienia. Przelotne opady deszczu wystąpią w centralnej i zachodniej części kraju, gdzie lokalnie suma opadów może osiągnąć do 15 mm. Nad ranem na zachodzie możliwe są burze. Temperatury minimalne wyniosą od 12 do 15 stopni Celsjusza. Na wybrzeżu może być nieco cieplej, do 16 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich Karpat temperatura spadnie do około 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby lub umiarkowany, wiejący z południa lub południowego wschodu. Na północnym zachodzie wiatr będzie wiał ze wschodu. Podczas burz możliwe są porywy wiatru. Na wyżynach górskich porywy mogą osiągnąć do 65 km/h.