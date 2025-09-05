Do zdarzenia doszło przy ulicy Bohaterów Westerplatte. Według ustaleń RMF FM, jeden z poszkodowanych odniósł poważniejsze obrażenia.

Sprawca, który najprawdopodobniej jest rówieśnikiem ofiar, zbiegł z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze zatrzymali go jednak niedługo później. Według wstępnych informacji, napastnik ma 17 lat i pochodzi z Pasłęka.

Śledczy ustalają teraz dokładny przebieg i motywy ataku. Na tym etapie nie są znane szczegóły dotyczące stanu zdrowia poszkodowanych.

Źródło: ONET, RMF FM