Prezydent wręczył papieżowi obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 2027 roku w Gietrzwałdzie odbędą się obchody 150. rocznicy objawień maryjnych. To jedyne objawienia maryjne w Polsce, których kult został zatwierdzony przez Kościół.

Po prywatnej audiencji u papieża Nawrocki udał się na rozmowę z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem. W spotkaniu uczestniczył też szef watykańskiej dyplomacji arcybiskup Paul Gallagher.

Nawrocki odwiedził Watykan w pierwszym miesiącu swojej kadencji, bezpośrednio po wizycie w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z przywódcą USA Donaldem Trumpem.

Po rozmowach z papieżem i jego współpracownikami z Sekretariatu Stanu prezydent uda się na spotkanie z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą w pałacu na Kwirynale.