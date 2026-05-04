Atak nożownika po koncercie we Włocławku. Oprawca i ofiara w szpitalu

Atak nożownika we Włocławku

We Włocławku (woj. kujawsko-pomorskie) doszło do ataku nożownika - jak potwierdził polsatnews.pl mł. asp. Tomasz Tomaszewski. Jak dodał, ofiarą ataku padła 43-letnia kobieta. Za 38-latkiem, który miał dźgnąć ją nożem, ruszyło dwóch mężczyzn. W efekcie również napastnik doznał obrażeń.

Mł. asp. Tomasz Tomaszewski z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku powiedział, że do zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 22:30 na włocławskim rynku. Do 43-letniej kobiety podszedł 38-letni mężczyzna, który ranił ją nożem.

Po ataku mężczyzna oddalił się. Za nim udało się dwoje mężczyzn - mówił mł. asp. Tomaszewski, wyjaśniając, że w efekcie 38-latek został też dźgnięty nożem i pobity.

Policja zatrzymała dodatkowo 37-letniego mężczyznę, który brał udział w obezwładnieniu napastnika.

Atak nożownika po koncercie. Napastnik i ofiara trafili do szpitala

Do szpitala trafiła 43-latka i jej potencjalny oprawca. Nadal nie wiadomo, czy 38-latek znał swoją ofiarę. Policjant dodał, że w dniu zdarzenia na rynku we Włocławku odbywał się koncert muzyczny.